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14.07.2020 18:06
Рубрика: В мире

Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань

Текст: Константин Волков

Украинские власти закрыли для паломников-хасидов посещение города Умань в Черкасской области, где похоронен рабби Нахман, основатель брацлавского хасидизма. На такой шаг пошел мэр Умани Александр Цебрий по согласованию с МИД Украины, сообщают украинские СМИ.

Фото: EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
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Каждый год на Рош-ха-Шана (иудейский новый год), который отмечается с 29 сентября по 1 октября, в Умань приезжает 30-50 тысяч паломников-хасидов со всего мира. Однако в этом году из-за угрозы коронавируса прибытие такого числа иностранцев было признано представляющим угрозу. В частности, МИД Украины отмечает большое число заболевших в Израиле, необходимость обеспечить паломникам режим самоизоляции, а также построить для ни обсерваторы.

Израильская сторона, как отмечает МИД Украины, с пониманием отнеслась к запрету. Ранее в этом году Израиль предостерег хасидских паломников от поездки в Умань на Песах 8-16 апреля.

При этом еврейская община Украины назвала решение о запрете "умеренной провокацией международного конфликта", а мэр стремится лишь набрать больше голосов сторонников перед грядущими выборами. Как заявил Натан Ниссим Бен-Нун, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Брацлавского, "такой шаг подрывает имидж Украины как открытой демократичной страны, в которой нет места антисемитизму". Он также обратил внимание, что регулировать поток паломников можно с помощью разумных мер безопасности, включая ношение масок и социальное дистанцирование. Кроме того, напоминает Бен-Нун, паломники оживляют местную экономику.

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