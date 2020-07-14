"Российская газета" публикует закон, стирающий государственные границы, которые волею судьбы прошли внутри семей.

Если у взрослых россиян есть родители-иностранцы, таким папам и мамам российские паспорта выдадут в упрощенном порядке.

"Данный закон направлен на решение наиболее острой демографической проблемы в Российской Федерации, - заявил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - В соответствии с ним двери для приема в гражданство открываются шире для трудоспособных лиц, чьи дееспособные дети старше 18 лет являются гражданами России. Коснется этот закон тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно".

По его словам, теперь у родителей появится возможность для легального приезда и работы в России с обеспечением естественного стремления поддерживать родственные связи со своими детьми.

"Конечно, при получении гражданства правовой статус таких лиц усилится", - подчеркивает Нвер Гаспарян.

Если получать гражданство в обычном порядке, то, как пояснили "РГ" в Ассоциации юристов России, для этого человеку придется как минимум год прожить по виду на жительство. Вообще, закон требует от кандидатов на наше гражданство жить в стране не менее пяти лет, но этот срок может быть снижен до года при определенных обстоятельствах. Например, если иностранец обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для Российской Федерации.

Если у взрослого россиянина отец или мать являются иностранцами, то родителям не придется несколько лет жить с ним на правах чужеземных гостей

Если же у трудоспособного отца нет такой особо ценной профессии, он не является беженцем, у него нет выдающихся достижений в области науки или культуры, то, получается, ему бы пришлось долгие годы жить рядом со взрослым сыном на правах чужеземного гостя. Это неправильно.

Важно, что принятый закон - только один из нескольких инициатив, разработанных правительством страны для расширения случаев, когда российское гражданство будет оформляться в упрощенном порядке. Например, в середине июня вступил в силу закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства носителями русского языка. В частности, свободно владеющие русским языком граждане Беларуси и Украины будут освобождены от прохождения теста-собеседования на знание языка.

А срок принятия решений по заявлениям иностранных граждан, претендующих на получение российского гражданства в упрощенном порядке, сократится до трех месяцев. Эта новация касается только тех иностранцев, кто подал заявления на территории России. Но в любом случае: гуманная законодательная тенденция налицо.

Однако принятый сейчас закон вводит также и новые обязательства для иностранных граждан, получающих российское гражданство. Им придется пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, в случае если раньше они еще не проходили эту процедуру. Полномочиями по проведению такой регистрации наделено МВД России. Стражи правопорядка станут вести специальные базы данных по дактилоскопии.

"До принятия этого законопроекта обязательную дактилоскопию проходили мигранты, желающие оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение на временное проживание или вид на жительство, - поясняет Нвер Гаспарян. - С вступлением в силу этого закона обязательная дактилоскопия коснется также и желающих быть принятыми в гражданство РФ".

Компетентно

До сих пор получить российский паспорт в упрощенном порядке могли только нетрудоспособные родители взрослых и дееспособных граждан страны. Иными словами, пожилой или тяжелобольной отец-иностранец мог приехать к взрослому сыну, гражданину России, и стать де-юре своим в нашей стране. Если же отец или мать здоровы и полны сил, они оставались на правах иностранных мигрантов со всеми вытекающими бюрократическими последствиями.

Как подчеркнул член Ассоциации юристов России Владислав Калинин, как правило, основная проблема, связанная с получением гражданства России, вызвана сроками. "Конечно, не каждому под силу без юриста или адвоката справиться с корректными заполнениями форм документов, соблюдением сроков", - сказал он. Упрощенный порядок устраняет многие барьеры. По статистике, число людей, получающих гражданство, как нетрудоспособные родители взрослых россиян, растет. В 2017 году воспользовались данной нормой для получения российского гражданства 7,3 тысячи иностранных граждан. В 2018 году - 8,2 тысячи человек. За шесть месяцев прошлого года гражданство России по тому основанию получили 4,4 тысячи человек. Теперь упрощенным порядком смогут воспользоваться также родители, кому до пенсии еще далеко. По словам Владислава Калинина, в целом в последние годы в закон о гражданстве вносятся поправки, направленные на смягчение барьеров. "И сегодня закон отвечает чаяниям людей и безопасности государства", - заявляет член АЮР.