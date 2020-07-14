В Аргентине коронавирус подхватили рыбаки, находившиеся более месяца в море

Аргентинские врачи бьются над загадкой, как можно подхватить коронавирус, не контактируя с инфицированными. Этот вопрос возник после того, как COVID-19 был обнаружен у нескольких десятков рыбаков, которые провели 35 дней в море. Перед отплытием весь экипаж траулера сдал тесты (их результаты были отрицательными) и провел 14 дней в карантине. Тогда все было в порядке, и судно вышло в море.

В порт оно вернулось после того, как у нескольких моряков проявились симптомы, соответствующие коронавирусу, отмечает министерство здравоохранения аргентинской провинции Огненная Земля. Новое обследование показало, что 57 членов экипажа из 61 инфицированы COVID-19. Еще двое ждут результатов тестов. И только два моряка оказались здоровы.

По словам главы службы первичной медико-санитарной помощи провинции Огненной Земле Алехандры Альфаро, "установить источник коронавируса крайне сложно, ведь в течение 35 дней экипаж не ступал на землю, а дозаправка проводилась только при выходе из порта". С подобным аргентинские врачи еще не сталкивались, хотя схожий случай произошел несколько месяцев назад на французском авианосце "Шарль де Голль", правда, тогда речь шла о более коротком времени, проведенном в море. А о таком длинном инкубационном периоде эксперты еще не слышали, отмечает инфекционист Леандро Баллаторе.

В настоящее время прорабатываются пять версий, правда, какие - не раскрывается. Эпидемиологи изучают хронологию проявлениям симптомов внутри команды, которая сейчас изолирована.