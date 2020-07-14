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14.07.2020 17:24
Рубрика: В мире

В Австралии вещий сон принес женщине богатство спустя 15 лет

Жительница города Редланд в австралийском штате Квинсленд выиграла крупную сумму в лотерее благодаря числам, которые увидала во сне еще в 2005 году.

Фото: iStock
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Как сообщает портал Drew Reports News, 15 лет назад женщине приснился сон, в котором она увидела определенную комбинацию цифр. Эти числа настолько крепко зафиксировались в ее памяти, что с тех пор австралийка неустанно вписывала их в лотерейные билеты. "Я в буквальном смысле видела во сне, как эти числа выпадают одно за другим, и с тех пор вписывала в билеты только их и в том же порядке", - рассказала она.

Удача улыбнулась австралийке в этом году: последний билет, купленный к розыгрышу 6 июля, позволил ей сорвать настоящий джекпот - 700 тысяч австралийских долларов (порядка 34,5 миллиона рублей, - прим. "РГ").

"Я больше десяти лет отмечала свои числа в билетах, поэтому сразу поняла, что выпали именно они, - поделилась победительница. - Эти числа всегда благоволили мне, принося маленькие выигрыши, но сейчас это просто невероятно!"

Свое богатство женщина планирует потратить на себя и своих родственников. В частности, она планирует пораньше выйти на пенсию и насладиться красивой и размеренной жизнью в кругу семьи.

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