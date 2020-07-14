В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями

В Германии после затишья началось новое наступление на популярный в стране исторический аптечный бренд "У мавра". Как пишет Die Welt, на этот раз совет беженцев Нижней Саксонии официально потребовал убрать все подобные вывески в регионе как "расистские". А заодно переименовать все улицы, которые сохранили в своем названии устаревшее слово "мавр", в Средние века относившееся к выходцам с Ближнего Востока и из Африки.

Глава совета Кай Вебер заявил, что подобные наименования "вешают на людей ярлыки", что неприемлемо в современном обществе, где "заметно выросла чувствительность к проявлениям расизма в языке". Владелица "Мавританской аптеки" в Вольфсбурге фрау Петра Грюнвальд, чье семейное предприятие оказалось под угрозой краха, пытается отбиться от нападок. По словам предпринимательницы, которую с подачи диаспор записали в "расистки", историческое название восходит к тем временам, когда в Европе ценились снадобья с Востока, а потому оно вовсе не унижает людей другой национальности, но, напротив, отдает дань первым фармацевтам-иноземцам. Если же ей придется сменить вывеску, то узнаваемость и популярность аптеки резко упадет.

Ранее "РГ" писала об атаках на "Мавританские аптеки" и в других городах Германии. Кстати, еще в 2018 году владелец заведения "У мавра на Цайле (так называется центральная улица Франкфурта - прим. "РГ")" Александр Шварц был даже готов к компромиссу. Однако переименовать аптеку не удалось, ведь она занимает историческое здание, посвященное "мавританским" мотивам.

Одним из подобных домиков 17 века корреспондент "РГ" любовалась в Мавританском переулке в Эрфурте. Его фахверковый, почти игрушечный фасад украшен двумя барельефами в виде головок с раскрытыми ртами - в эти отверстия средневековые владельцы-пивовары вставляли свежие пучки сена, служившие рекламой напитка. Дом так и называется "У мавританской головы" - переименовать его, как и переулок, пока никому в голову не приходит. Ну, а чуть поодаль располагается и эрфуртская аптека "У Мавра". За стеклом у входа - фигурка темнокожего пажа в шароварах и тюрбане. Провизор поделилась с "РГ", что и на них в последнее время оказывают прессинг с требованием убрать "следы колониализма", однако владельцы пока держатся.

К слову, с заменой топонимов у немцев тоже не задалось. Недавно транспортное управление Берлина распорядилось переименовать станцию метро под названием Мавританская улица в Улицу Глинки, которая тоже находится неподалеку. Однако, казалось бы, уже решенное дело вновь застопорилось после того, как немецких таблоид Bild обвинил знаменитого русского композитора, частенько гостившего в Берлине и умершего там в 1857 году, в... антисемитизме. Дошло до того, что министр образования науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен у себя в Twitter и вовсе назвала автора оперы "Жизнь за царя" ни много ни мало "антисемитом-коммунистом", чему Михаил Иванович, конечно, сильно бы удивился.

Досье "РГ"

Как признают немецкие ученые (например, антрополог и африканист Вульф Шмидт-Вульффен в своем труде "Десять негритят: Об истории расовой дискриминации в детских книжках"), аптечный бренд "У мавра", получивший популярность в Германии в 16 столетии, не имел ничего общего с расизмом в современном понимании. У историков нет однозначного мнения о том, как родилась связка между фармацевтикой и "маврами" (к слову, уже в 17 веке это слово устарело и стало восприниматься как архаизм). По одной из версий, все дело в иконографии одного из трех волхвов - "царей с Востока", пришедших с дарами поклониться новорожденному Иисусу. Каспара, который принес к яслям смирну, или мирру, европейские живописцы как раз примерно с этого времени начали изображать чернокожим. Ну а в Средние века смола, получаемая от африканских и аравийских деревьев, считалась целебным снадобьем, так что в народных представлениях "мавр" Каспар оказался связан с медициной. Нельзя забывать и об общем ореоле волшебства и магии, который окружал "все восточное". Кроме того, лекари с Ближнего Востока и из Африки во многом контролировали медицинскую отрасль и поставки медикаментов в Европу, поэтому бренд "У мавра" стал своего рода знаком качества - точно также как "Львиные аптеки" ассоциировались с прогрессивной по тем временам персидской медициной, а аптеки "У слона" - с индийской.

Среди первых "Мавританская аптека" появилась в Регенбсурге в 1517 году как семейное предприятие. В 1892 году одной из таких аптек был пожалован официальный титул придворной по решению великого герцога Гессенского Эрнста Людвига. Сегодня по всей Германии разбросано около ста аптек под вывеской "У мавра", однако, как отмечает журнал Focus, по экономическим причинам они оказались на грани вымирания, как и другие несетевые фармацевтические заведения.