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14.07.2020 22:29
Рубрика: В мире

В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ

Текст: Максим Макарычев

Власти Исламской Республики (ИРИ) заявили о казни бывшего сотрудника министерства обороны страны, осужденного за продажу секретной информации в США. Казнь Резы Аскари состоялась на прошлой неделе, сообщил журналистам представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, которого цитирует ВВС.

По его словам, Аскари передал детали о ракетной программе Ирана в Центральное разведывательное управление после ухода из аэрокосмического подразделения министерства обороны в 2016 году. Он не упомянул о том, когда Аскари арестовали, предали суду и приговорили к смертной казни.

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Как отмечают наблюдатели, Эсмаили сделал это заявление, отвечая на вопрос о Махмуде Мусави-Маджиде, другом иранце, осужденном за шпионаж. Он был приговорен к смертной казни за предоставление секретных сведений ЦРУ и израильскому разведывательному агентству Моссад о передвижениях иранских сил в Сирии. В июле 2019 года управление разведки Ирана заявило, что арестовало 17 человек, обвиняемых в сборе информации о ядерном и военном секторах страны для ЦРУ. В разведуправлении ИРИ заявили, что некоторые из задержанных были приговорены к смертной казни, но не огласили их имена.

В июне бывший подрядчик министерства обороны Ирана Джалал Гаджизавар был казнен после того, как его признали виновным в шпионаже. Гаджизавар признался, что ему заплатили, чтобы он шпионил в интересах ЦРУ.

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