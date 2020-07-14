В каком общественном транспорте чаще нарушают санитарные нормы

Рекомендации Минтранса по санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавируса не выполняют четверть проверенных транспортных организаций. С 26 июня по 7 июля Ространснадзор провел 714 рейдов и выявил 179 случаев (25%) несоблюдения требований, рассказали "РГ" в ведомстве.

Нарушения, как правило, одни и те же, пояснил представитель Ространснадзора. Персонал не использует средства индивидуальной защиты и не требует этого от пассажиров, температуру им не измеряют. В залах ожидания, на перронах нет разграничительной разметки и антисептиков в свободном доступе. Информация о мерах профилактики распространения коронавируса также отсутствует. Дверные ручки, перила, выключатели не обрабатываются регулярно антисептиками.

С 21 мая 2020 года, когда Ространснадзор начал проводить рейды, требования не соблюдались в 43% случаев. То есть сейчас ситуация лучше. Однако доля выявленных нарушений все еще велика. В наибольшей степени портят статистику автобусы и маршрутки. Если в июне несоблюдение требований выявляли в 32% проверок, то в начале июля - в 29%. Сейчас это самый высокий показатель нарушений среди всех видов транспорта.

На другом транспорте санитарная дисциплина лучше. В самолетах сейчас нарушения выявляют в 23% проверок, тогда как в июне этот показатель доходил до 90%. На водном транспорте нарушения встречаются в 24% случаев, в июне их выявляли в 64% всех проверок. Лучше всего ситуация на железнодорожном транспорте. В поездах и на вокзалах сейчас нарушения выявляют только в 15% случаев, тогда как в июне этот показатель превышал 30%.

"Ространснадзор проводит рейдовые проверки перевозчиков в рамках транспортного надзора. Но также сотрудники ведомства обращают внимание на соблюдение методических рекомендаций, утвержденных Минтрансом. При необходимости информация о выявленных случаях несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований направляется в Роспотребнадзор на основе подписанного соглашения об информационном взаимодействии. Соответствующие меры по таким случаям принимает Роспотребнадзор", - пояснил представитель ведомства.