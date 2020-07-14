В каком общественном транспорте чаще нарушают санитарные нормы

Новости

Рогозин назвал американские корабли гламурными аналогами "Союза" 13.07.2020
На авиазаводе в Улан-Удэ модернизировали шесть вертолетов Ми-8 из ЦВО 13.07.2020
Дуда официально переизбран на второй срок 13.07.2020
Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН 13.07.2020
Первым имамом мечети Айя-София назначен бошняк 13.07.2020
Путин одобрил отсрочку от призыва по мобилизации многодетным отцам с беременными женами 13.07.2020
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих 13.07.2020
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных без учета выслуги лет 13.07.2020
Минобороны сообщило о 7 615 вылечившихся от коронавируса 13.07.2020
С 2021 года Россия начинает лунную программу 13.07.2020
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну 13.07.2020
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС 13.07.2020
Путин подписал поправки в закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами 13.07.2020
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 13.07.2020
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих 13.07.2020
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии 13.07.2020
Путин сократил численность центрального аппарата МВД 13.07.2020
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире 13.07.2020
Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов 13.07.2020
Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента 13.07.2020
Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой 13.07.2020
Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 13.07.2020
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 13.07.2020
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 13.07.2020
Романов подписал контракт с "Монреалем" 13.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 00:01
Рубрика: Экономика

В каком общественном транспорте чаще нарушают санитарные нормы

Текст: Евгений Гайва
Рекомендации Минтранса по санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавируса не выполняют четверть проверенных транспортных организаций. С 26 июня по 7 июля Ространснадзор провел 714 рейдов и выявил 179 случаев (25%) несоблюдения требований, рассказали "РГ" в ведомстве.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Нарушения, как правило, одни и те же, пояснил представитель Ространснадзора. Персонал не использует средства индивидуальной защиты и не требует этого от пассажиров, температуру им не измеряют. В залах ожидания, на перронах нет разграничительной разметки и антисептиков в свободном доступе. Информация о мерах профилактики распространения коронавируса также отсутствует. Дверные ручки, перила, выключатели не обрабатываются регулярно антисептиками.

Фото: iStock
Голикова: Зарубежное авиасообщение будет восстанавливаться на принципах взаимности

С 21 мая 2020 года, когда Ространснадзор начал проводить рейды, требования не соблюдались в 43% случаев. То есть сейчас ситуация лучше. Однако доля выявленных нарушений все еще велика. В наибольшей степени портят статистику автобусы и маршрутки. Если в июне несоблюдение требований выявляли в 32% проверок, то в начале июля - в 29%. Сейчас это самый высокий показатель нарушений среди всех видов транспорта.

На другом транспорте санитарная дисциплина лучше. В самолетах сейчас нарушения выявляют в 23% проверок, тогда как в июне этот показатель доходил до 90%. На водном транспорте нарушения встречаются в 24% случаев, в июне их выявляли в 64% всех проверок. Лучше всего ситуация на железнодорожном транспорте. В поездах и на вокзалах сейчас нарушения выявляют только в 15% случаев, тогда как в июне этот показатель превышал 30%.

"Ространснадзор проводит рейдовые проверки перевозчиков в рамках транспортного надзора. Но также сотрудники ведомства обращают внимание на соблюдение методических рекомендаций, утвержденных Минтрансом. При необходимости информация о выявленных случаях несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований направляется в Роспотребнадзор на основе подписанного соглашения об информационном взаимодействии. Соответствующие меры по таким случаям принимает Роспотребнадзор", - пояснил представитель ведомства.

Экономика Транспорт Общество Здоровье Правительство Минтранс Ространснадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками