В Калифорнии из-за коронавируса снова закроют бары и фитнес-центры

Губернатор Калифорнии, где каждый день в огромном количестве выявляются новые случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, вновь ужесточат меры по предотвращению распространения инфекции.

В частности, на территории штата опять нельзя посещать церкви, бары, рестораны, кинотеатры, музеи и зоопарки. Также будут закрыты спортивные залы и парикмахерские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Гэвина Ньюсома. Последний, кстати, заявил, что число случаев заражения SARS-CoV-2 в штате "продолжает расти с пугающей скоростью".

Не лучше обстоит дело в Аризоне, Флориде и Техасе. Там местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления санитарных ограничений.