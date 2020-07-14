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14.07.2020 08:49
Рубрика: В мире

В Казахстане продлят карантин до 2 августа

Текст: Александр Гусаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Казахстане продлят действие ограничительных карантинных мер до второго августа. Как сообщает ТАСС, такое решение власти республики приняли в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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"По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели - с 20 июля по 2 августа", - заявил во вторник премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства Казахстана.

Премьер призвал соотечественников строго выполнять карантинные требования. "Министерству здравоохранения, акиматам (местным администрациям - прим. ТАСС) и заинтересованным государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам", - отметил чиновник.

По словам Мамина, власти осуществят на период ограничительных мер социальные выплаты гражданам по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42,5 тысячи тенге (порядка 103 долларов США) за один месяц. Напомним, что режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с пятого июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. 13 июля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантин в связи с коронавирусом продлевается в стране еще две недели.

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