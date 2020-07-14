В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении

В Кремле глубоко обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении и призывают стороны к сдержанности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия неоднократно заявляла на различных уровнях, что готова оказывать посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы.