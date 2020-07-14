В Москве лжесоседка обокрала 90-летних пенсионеров

В Москве пожилая супружеская пара стала жертвой мошенницы. История произошла несколько дней назад в столичном районе Черемушки. Пенсионеры вышли во двор подышать воздухом и присели отдохнуть на лавочку возле детской площадки.

Через какое-то время к ним подошла некая женщина. Тепло обняв бабушку, она заявила, что долгое время жила с ними по соседству. Сославшись на плохую память, растерянная пенсионерка поверила рассказам женщины. "Соседка" заявила, что недавно вернулась из Германии с печальными новостями - сын ее очень болен и на лечение его не хватает 350 тысяч рублей. Приняв близко в сердцу рассказы незнакомки, добрые пенсионеры решили помочь чужому горю и отдали злоумышленнице все деньги, которые они откладывали долгие годы.

Позже, когда женщина уже скрылась с деньгами, старики вспомнили, что никакой соседки по имени Бронислава у них не было, и позвонили в полицию.

"Было составлено описание подозреваемой, это женщина полного телосложения со светлыми волосами. Была одета в футболку и штаны чёрного цвета", - сообщил KP.Ru источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила дело по статье "мошенничество". Подозреваемая находится в розыске.