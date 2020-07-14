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14.07.2020 13:40
Рубрика: Культура

В Музее истории ГУЛАГа открылась выставка "Ростислав Горелов. Лагерные этюды"

Текст: Владимир Емельяненко
Необычная выставка - "Ростислав Горелов. Лагерные этюды" - открылась в Музее истории ГУЛАГа. На ней представлены работы советского живописца и графика Ростислава Горелова, отбывавшего заключение в лагерях за "терроризм" и "контрреволюционную деятельность". Серия картин Горелова из коллекции Музея истории ГУЛАГа посвящена эпизодам из жизни человека, подвергшегося репрессиям.
Фото: Александр Емельяненков/РГ Фото: Александр Емельяненков/РГ
Фото: Александр Емельяненков/РГ

В 1933 году в Москве и Московской области были арестованы 28 молодых людей. Их обвинили в участии в "контрреволюционной фашистско-террористической группе "Союз русских патриотов". Среди 28 осужденных - Ростислав Горелов, 17-летний студент Полиграфического института, "призывавший к свержению большевистской власти, уничтожению колхозов, убийству Сталина, руководства ВКП(б) и членов советского правительства".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что не смогли увидеть онлайн-посетители выставки "Сталин, Черчилль, Рузвельт"

Горелова назвали террористом и отправили на два года в Темниковский исправительно-трудовой лагерь. Он реабилитирован вместе с другими осужденными 15 октября 1956 года. Увиденное и пережитое юным заключенным - арест, давление во время следствия, насилие, общение с уголовниками, непосильная работа на лесоповале, голод, болезни и смерть - не отпускало всю жизнь. Ростислав Горелов написал воспоминания, создал сюжетные картины по ним, изучал дело в архиве и сделал портреты солагерников со следственных фотографий. И вот теперь в музее истории ГУЛАГа представлен собирательный образ в типичных обстоятельствах: арест, допрос, тюрьма, этап, жизнь в лагерных бараках, лазарет. Выдержки из воспоминаний Ростислава Горелова представлены на выставке в виде цитат, сопровождающих картины. "Главное в лагере - это еда. При входе выдается хлеб на весь день, в первые три дня по прибытии, полная норма драгоценного хлеба - восемьсот грамм. Обычно это кусок, к которому бело-розовой лучиной приколот маленький довесок. Считалось большой удачей получить горбушку, так как отгрызая ее по маленькому кусочку, легче было проглотить большее количество бурды и этим обмануть желудок, растянув крохи на весь день. Хуже было тем, кому попадались куски мякоти, она проглатывалась быстро и незаметно, растянуть ее на весь день не удавалось", - пишет Ростислав Горелов.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

На выставке так же можно посмотреть материалы дела Горелова. Экспозиция работает до 25 сентября 2020 года.

Справка "РГ"

Ростислав Горелов (1916 - 2004) - советский живописец, график, представитель жанра соцреализм, мастер индустриального пейзажа и жанрово-исторической. Арестован 28 декабря 1933 года вместе с группой однокурсников. Был осужден тройкой Полпредства ОГПУ по Московской области как несовершеннолетний к двум годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). В 1935 году досрочно освободился благодаря ходатайству отца, а в 1956 году реабилитирован вместе с другими осужденными по общему делу.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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