В Нью-Мексико разбился при посадке истребитель F-16

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился при посадке на авиабазе в Нью-Мексико. Пилоту удалось катапультироваться, сообщили представители 49 эскадрильи Военно-воздушных сил страны.

"Пилот получил незначительные травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Специалистам предстоит еще выяснить причины случившегося", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Это пятое крушение боевого самолета в США с мая. Напомним, первого июля в ходе тренировочного полета на базе в Южной Каролине разбился американский F-16CM. Пилот тогда погиб.