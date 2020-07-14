В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор Николаю Заикину, который брал взятки с коллег-военнослужащих за возможность поехать в служебную командировку в Сирию. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, преступление было вскрыто сотрудниками УФСБ России по Западному военному округу (ЗВО), в уголовном деле доказано пять эпизодов на общую сумму почти в 300 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, Заикин проходил службу в качестве начальника автомобильной службы в войсковой части, дислоцированной в Петербурге, его коллега Антон Даниловский занимал должность в управления технического обеспечения ЗВО. В обязанности обоих входил "отбор достойных военнослужащих для представления сведений вышестоящему командованию путем включения их в списки военнослужащих, подлежащих направлению в служебную командировку в Сирийскую Арабскую Республику". Инициатива брать за это деньги принадлежала Заикину.

- Заикин договорился с Даниловским, с учетом распределенных ролей, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать Даниловскому часть из общей суммы полученных взяток - по 15 тысяч рублей, за офицеров по 50 тысяч рублей, с чем Даниловский согласился, - сообщили в пресс-службе.

Когда факты совершения преступления были обнаружены, Даниловский вину признал и в декабре прошлого года получил два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор Заикину как организатору преступной схемы более суров - в соответствии со статьей 290 УК РФ он получил восемь лет в ИК строгого режима. Кроме того, оба лишены воинских званий и права занимать государственные должности в органах власти и Вооруженных Силах РФ.

Суд также конфисковал у Заикина в доход государства 180 тысяч рублей, а у Даниловского - 160 тысяч рублей.