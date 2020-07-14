Новости

В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию 17:01
Kia впервые вывела на тесты новый Sportage 17:01
Томич проехал в Крым на велосипеде более 5000 километров 17:00
На юге Испании маски обязали носить даже на пляже 16:59
В Зауралье заключенный по телефону руководил грабежами мужчин 16:57
В Волгоградской области загорелся газопровод 16:56
Житель Коми пожаловался в полицию на обман при оказании интимных услуг 16:42
Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве 16:41
Экологические поправки к конституции Франции могут принять до конца года 16:39
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции 16:20
Исследование: Чрезмерное потребление провоцирует климатический кризис 16:15
В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке 16:15
В курганском городе в 35-градусную жару ограничили подачу воды 16:15
В ГИБДД показали новый прибор для инспекторов 16:07
На Ставрополье при взрыве газа пострадали три человека 15:58
В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне" 15:58
В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай 15:55
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 15:48
Госдума уточнила порядок приостановки деятельности НКО, финансируемых из США 15:39
Девочка получила разрыв печени во время тренировки в бассейне 15:34
В Мексике найден дворец Кортеса 15:27
В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями 15:19
Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году 15:17
В Челябинской области назначен новый управделами 15:13
Астраханский министр транспорта ушел в отставку 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 17:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор Николаю Заикину, который брал взятки с коллег-военнослужащих за возможность поехать в служебную командировку в Сирию. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, преступление было вскрыто сотрудниками УФСБ России по Западному военному округу (ЗВО), в уголовном деле доказано пять эпизодов на общую сумму почти в 300 тысяч рублей.

Фото: iStock
В Петербурге женщина получила 6 лет за продажу несуществующих путевок

Как следует из материалов дела, Заикин проходил службу в качестве начальника автомобильной службы в войсковой части, дислоцированной в Петербурге, его коллега Антон Даниловский занимал должность в управления технического обеспечения ЗВО. В обязанности обоих входил "отбор достойных военнослужащих для представления сведений вышестоящему командованию путем включения их в списки военнослужащих, подлежащих направлению в служебную командировку в Сирийскую Арабскую Республику". Инициатива брать за это деньги принадлежала Заикину.

- Заикин договорился с Даниловским, с учетом распределенных ролей, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать Даниловскому часть из общей суммы полученных взяток - по 15 тысяч рублей, за офицеров по 50 тысяч рублей, с чем Даниловский согласился, - сообщили в пресс-службе.

Когда факты совершения преступления были обнаружены, Даниловский вину признал и в декабре прошлого года получил два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор Заикину как организатору преступной схемы более суров - в соответствии со статьей 290 УК РФ он получил восемь лет в ИК строгого режима. Кроме того, оба лишены воинских званий и права занимать государственные должности в органах власти и Вооруженных Силах РФ.

Суд также конфисковал у Заикина в доход государства 180 тысяч рублей, а у Даниловского - 160 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
СК установил причастность Абызова к новым преступлениям
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты