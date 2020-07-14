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Текст:   Ольга Игнатова 
10:35 14.07.2020

В России могут упростить порядок электронного оформления недвижимости

Вскоре россиянам не нужно будет заверять электронной подписью поданные онлайн заявления о государственной регистрации права и государственном кадастровом учете объекта недвижимости, не связанные с переходом и ограничением прав. Проще говоря, если человек хочет онлайн стать собственником своей дачи, ему не нужно будет приобретать электронную подпись.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Такая возможность прописана в поправках в закон о государственной регистрации недвижимости. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как рассказали в Федеральной кадастровой палате, идентификация личности подающего заявление гражданина будет проводиться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) - через аккаунт на портале Госуслуг. Эта система позволяет гражданину создать универсальную учетную запись для получения различных государственных услуг в электронном виде.

Авторизовавшись с помощью ЕСИА, россияне смогут подать в орган регистрации прав электронные заявления о государственном кадастровом учете в связи с изменениями основных сведений об объекте недвижимости; государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на жилой или садовый дом; государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на земельный участок или земельные участки, образованные путем перераспределения земель; государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на земельные участки, образованные в результате раздела или объединения других земельных участков; внесении в Единый госреестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Такие заявления без электронной подписи можно будет подать через "личный кабинет" на сайте Росреестра. Сейчас это тоже можно сделать, но все документы должны быть заверены электронной подписью заявителя.

Фото: iStock
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Электронную подпись для получения государственных услуг можно оформить в любом аккредитованном Минкомсвязи удостоверяющем центре. Но сделки по переходу права собственности все равно проходят только после получения письменного согласия собственника недвижимости. Правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью без подачи предварительного письменного согласия обладают только владельцы сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.

Такая электронная подпись создается с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ, а ее подлинность гарантируется корневым сертификатом головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

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