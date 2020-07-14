В России упали цены на смартфоны Samsung

Компания Samsung на своем официальном сайте проводит распродажу моделей смартфонов серий Galaxy A и Galaxy S. Со скидкой в размере 2000 рублей можно купить устройства Galaxy A51 (19990 рублей), A31 (17990 рублей), A21s (13990 рублей), A101 (5990 рублей).

Модель Galaxy A71 подешевела на 3000 рублей и стоит 29990 рублей, Galaxy A41 - на тысячу рублей и продается за 18990 рублей.

Смартфоны Galaxy S упали в цене более заметно - например, S10+ продается за 59990 рублей - на 10 тысяч ниже старой цены. Galaxy S10 подешевел с 59990 до 49990 рублей, а Galaxy S20+ с 79990 до 74990 рублей.

Летнюю распродажу проводит и магазин Xiaomi - скидки на смартфоны составляют от одной до четырех тысяч рублей.