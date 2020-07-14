Россияне стали меньше интересоваться переводом на "удаленку"

В Роструде отметили снижение количества телефонных обращений граждан на горячую линию. При этом в ведомстве сообщили, что в пиковые дни операторы принимали до 6 тысяч обращений в день.

"Со снятием ограничений и постепенным восстановлением рынка труда число звонков снижается. Самое большое количество обращений было в апреле", - рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

По его словам, в июне на горячую линию поступило 30 тысяч телефонных обращений граждан, что примерно в три раза меньше, чем в апреле. Поступали вопросы об оплате труда, оформлении и переносе отпусков, расторжении трудовых отношений, а также вопросы, связанные с режимом трудового дня. Но больше всего недопонимания между работниками и работодателями возникло в период переводов на удаленную занятость, в том числе в части электронного кадрового документооборота.

Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации.

Как пояснили в Роструде, круглосуточная телефонная горячая линия была организована в связи с возникшей эпидемической ситуацией и стала одним из наиболее востребованных каналов коммуникации. Сейчас она продолжает работать.

"Горячая линия работает в круглосуточном режиме. На нее можно обратиться за консультацией, если возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства", - сообщил глава ведомства.

Телефон горячей линии 8-800-707-88-41. Получить онлайн-консультацию также можно, воспользовавшись сервисом "Дежурный инспектор" или "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф", уточнили в Роструде.