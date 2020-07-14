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14.07.2020 13:23
Рубрика: В мире

В Швейцарии вводят обязательное ношение защитных масок в школе

Текст: Александр Саможнев

Союз учителей Швейцарии потребовал введения в школах и колледжах обязательного ношения защитных масок.

"Многие студенты возвращаются с каникул из стран с высоким уровнем риска. Поэтому эта мера представляется своевременной и оправданной", - заявила президент организации Дагмар Реслер.

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Отмечалось также, что это требование носит рекомендательный характер для местной администрации.

Первым рекомендациям союза учителей последовал Люцерн. В кантоне издали распоряжение об обязательном использовании масок учащимися средних школ и профессионально-технических училищ, оно распространяется на всю территорию учебного заведения. В отличие от учителей, ученики и родители должны сами оплачивать маски, сообщает телеканал SRF.ch.

Кантон Юра также рассматривает возможность сделать маски обязательными в школах. Однако официальное решение пока не принято. Кантоны Цюрих, Санкт-Галлен, Шаффхаузен и Фрибург планируют ввести маски для учащихся. В Вале и Базеле-Ланде проводятся консультации с кантональным врачом.

Школьники не согласны с принятием дополнительных ограничительных мер. Фабиан Камениш из союза студенческих организаций сомневается, что маску можно носить целый день. "Я не фанат этого, но пропуски уроков скажутся на подготовке к экзаменам", - отметил активист.

По его словам, существует проблема с расходами на маски, которых потребуется несколько штук в день. Некоторые семью могут пострадать финансово. В качестве возможного компромисса можно воспользоваться опытом Германии. Там маски являются обязательными в коридорах, но не в классах, где количество людей ограничено.

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