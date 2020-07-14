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14.07.2020 07:34
Рубрика: В мире

В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами

Текст: Максим Макарычев

Военнослужащие армии Сирийской Арабской Республики (САР) во время спецоперации задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура" (группировка запрещена в РФ). Их доставили в город Тадмор, расположенный в окрестностях Пальмиры.

В Сирии боевики попытались захватить населенный пункт в зоне деэскалации

Задержанные входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле, сообщает ТАСС. В результате погибли пять боевиков. В ходе допроса один из задержанных рассказал о том, что группа, состоявшая из восьми человек: семи боевиков и одного проводника, отправилась на задание в провинцию Ракка с целью шпионажа. Некие "кураторы" группировки поставили боевикам задачу сбора информации о российских, иранских и сирийских объектах. При этом в качестве отправной точки значился населенный пункт Эт-Танф.

Кураторы выделили, по словам задержанного, большую сумму денежных средств, которые находились у командира группы, некоего Язана. Боевики отправились на мотоциклах на выполнение задания и подорвались на минном поле. При этом погиб Язан, а боевики потеряли все денежные средства. Оставшиеся в живых сбились с маршрута и угодили в засаду, устроенную сирийскими военнослужащими. У них были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, большое количество боеприпасов.

Задержанные признались, что до начала гражданской войны имели мирные гражданские профессии, но поддались на уловки радикалов, пополнив ряды экстремистских организаций. Спецслужбы САР проанализируют их показания и проверят на причастность к другим подрывным операциям.

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