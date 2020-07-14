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14.07.2020 19:22
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи

Текст: Галина Мисливская

Детям из одной семьи, оставшимся без родителей, надо гарантировать совместное усыновление, считают в Совете Федерации. Во вторник они направила в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс и другие документы, направленные на защиту семьи, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы - Елены Мизулиной.

Предложенными поправками "жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителе, передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается", говорится в сообщении.

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Орган опеки и попечительства может отступить от этого правила только в том случае, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам. При этом дети имеют право знать о месте жительства своих братьев и сестер и общаться с ними.

При работе над поправками сенаторы исходили из права ребенка жить и воспитываться в родной семье или у родственников. Если такая возможность имеется, родственникам должно быть гарантировано преимущественное право на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Сенаторы считают, что следует запретить органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам из-за низкого уровня дохода, маленькой жилплощади, наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка.

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