В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек

Число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно растет. Важно, что эта тенденция сохраняется достаточно длительное время - почти два месяца.

По данным на 14 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте Минобороны РФ, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 92 военнослужащих.

Общая численность людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 7706 человек. Кроме того, 23428 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля.

Однако 1206 человек, имеющих отношение к армии и у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 931 пациент лежит в военных госпиталях. 48 человек изолированы по месту службы. Еще 26 лежат в гражданских больницах и клиниках. А 201 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что во многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем двум тысячам пациентов, 387 из которых - гражданские. Все они получают специализированную помощь. Это касается как диагностики, так и хирургического лечения по самому широкому спектру патологий. Разумеется, пострадавшие от коронавирусной инфекции в их числе.