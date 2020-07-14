Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией

В Варшаве признали, что хотят улучшения отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Его высказывание прозвучало в связи со скорым завершением командировки польского посла в РФ Влодзимежа Марчиняка.

В частности, глава МИД Польши заявил, что "мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога". Однако, по словам министра, смена посла на это не влияет. Фамилию нового главы польской дипломатической миссии в Москве он назвать отказался.

"Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ", - заключил Чапутович, сообщает РИА Новости.