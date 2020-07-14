Таманский полуостров Краснодарского края - место уникальное. Здесь сходятся два моря - Черное и Азовское. С его берега переброшен знаменитый Крымский мост. А еще на полуострове располагаются крупнейшие в стране виноградники, и винные туры стали неотъемлемой частью программы отдыха большинства туристов, приехавших в этот самый солнечный уголок Кубани.

Винный тур - это не только приятный и вкусный, но и весьма познавательный досуг. Так, на винодельне "Фанагория" гости могут увидеть своими глазами, как создаются и созревают одни из лучших российских вин. Местные специалисты раскроют секреты - некоторые, не все, конечно, - фанагорийских виноделов и проведут дегустацию прямо посреди винных бочек.

Несколько лет назад на предприятии открылся крупнейший в стране подвал для выдержки и хранения напитков из солнечной ягоды. Сейчас в нем 2700 бочек из французского, американского и кавказского дуба, где выдерживаются лучшие местные вина. Еще есть камера для хранения коллекционных бутылок в казах (специальные пристенные ниши) и современный дегустационный зал, где туристам и предлагают попробовать лучшие образцы.

Акустика подвала впечатляет. На высоком подиуме, стенами которого являются винные шкафы с фанагорийской продукцией, выступали даже оперные певцы. Здесь же находится средневековый пифос, найденный на раскопках древнего города Фанагории. А на стенах висят визуальные образы местных красных вин, созданные анапским художником и давним другом компании Дамиром Кривенко.

Туристы могут понаблюдать и за удивительным процессом создания бочек. "Фанагория" - единственная винодельня в стране (и одна из немногих в мире), имеющая собственное бондарное производство. Здесь делают бочки из кавказского дуба и выдерживают в них вина. Во время экскурсии гид также расскажет, чем отличаются бочки из французского, американского и кавказского дуба, которые используют для приготовления напитков разных стилей.

Фанагорийские виноградники вплотную примыкают к новой автодороге, ведущей к Крымскому мосту

Кстати, "Фанагория" - еще и единственный среди российских производителей вин обладатель платиновой медали престижного международного конкурса, ежегодно проводимого британским журналом Decanter. Награды в 2017 году было удостоено вино "100 оттенков красного. Саперави" урожая 2015-го. А стабильность качества кубанского напитка подтверждает то, что уже в нынешнем году это же вино, но урожая 2016-го, получило 87 баллов на дегустации Марка Сквирза, члена команды всемирно известного винного критика Роберта Паркера. О таких напитках он говорит: "Превосходные вина, рекомендуемые к покупке. Они представляют большую ценность, а некоторые из них имеются и в моем личном погребе".

В 2020 году на всемирном конкурсе вин из винограда сорта "шардоне", который прошел на его родине - во французской Бургундии, классический игристый брют Blanc de Blancs ("Белое из белого") 2017 года отметили золотой медалью, а вино "100 оттенков белого. Шардоне" 2017-го - серебряной.

Изготавливают вина в "Фанагории" из собственного винограда, который собирают с виноградников общей площадью более 3,4 тысячи гектаров. Есть и свой виноградный питомник, начало которому было положено 20 лет назад, когда из Франции, Австрии и Италии были привезены саженцы привитых лоз.

А сейчас ассортимент включает свыше 100 сортов и клонов, среди которых есть классические винные ("каберне-совиньон", "мерло", "шардоне", "совиньон-блан", "рислинг", "пино-нуар") и новые перспективные ("сенной", "анри"). Имеются и весьма ценимые среди гурманов автохтонные сорта: "цимлянский черный", "саперави", "сибирьковый", "красностоп золотовский", "варюшкин". Из них делают уникальные напитки, которые не попробуешь больше нигде. Сейчас в нем выращивают около 600 тысяч саженцев в год и планируют довести эту цифру до одного миллиона.

Виноделы фирмы проведут дегустацию в зале, прямо посреди винных бочек. Фото: Photoxpress

Узнать если не все, то очень многое о столь необычном производстве возможно во время экскурсии, которая может быть как индивидуальной, так и групповой. Фанагорийские виноградники вплотную примыкают к новой автодороге, ведущей к Крымскому мосту. На самой трассе у станицы Тамани компания построила небольшие отели и винные магазины. Бондарня и дегустационный зал находятся в поселке Сенном, который расположен от крымской трассы на расстоянии всего 10 километров. Так что путешественники, едущие в Крым или возвращающиеся оттуда, могут выделить полдня на поездку в "Фанагорию". Приятным сюрпризом для водителей, а также для несовершеннолетних гостей станет то, что они смогут попробовать сортовой виноградный сок предприятия - "Шардоне" (белый) и "Каберне" (красный).

Туристический отдел винодельни предлагает несколько программ для гостей, отличающихся по наполнению, длительности и стоимости. Наиболее демократичная носит название "Авторская Фанагория", как и одна из линеек вин компании. В нее входят экскурсия с демонстрацией винодельческих операций и процесса бутилирования, а также посещение подвала с дегустацией семи образцов.

Еще одна программа - "100 оттенков Фанагории". Так же называется местное вино премиальной линейки, в которую входят моносортовые вина, выдержанные сначала в бочке, а затем в бутылке. В программу входит экскурсия по винодельне, посещение видовой площадки на виноградниках, цеха по производству дубовых бочек и подвала с дегустацией семи премиальных образцов продукции "Фанагории" и фермерских сыров. Возможна также индивидуальная программа, которая готовится по заказу гостей. Но в любом случае она будет включать тот же набор, что и "100 оттенков Фанагории". Время, продолжительность и стоимость зависят от пожеланий гостей.

После экскурсии путешественников пригласят в винные рестораны имения "Фанагория", где можно оценить эногастрономические сочетания локальной кухни и терруарных вин Таманского полуострова. Блюда готовят преимущественно из кубанских продуктов. Туристам здесь обязательно посоветуют попробовать местную рыбу (пиленгас, кефаль, сарган или знаменитую барабульку) с фанагорийским белым вином и местную говядину (стадо коров калмыцкой породы - еще одна визитная карточка Таманского полуострова) с красным.