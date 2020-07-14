Вратарь ЦСКА Сорокин подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс"

Российский голкипер Илья Сорокин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс". Договор олимпийского чемпиона 2018 года рассчитан до конца нынешнего сезона.

О подписании контракта Сорокина с "островитянами" сообщил в Twitter его агент Дэн Мильштейн. Сорокин сможет тренироваться с новым клубом, однако не имеет права принимать участия в матчах возобновляющегося в августе сезона в НХЛ.

24-летний хоккеист подписал максимально возможный контракт - договор новичка с 24-летним игроком можно заключить не больше, чем на один сезон. А уже со следующего чемпионата НХЛ россиянин сможет заключить более выгодную сделку. Сейчас максимальный размер зарплаты новичка составляет всего 925 тысяч долларов.

До перехода в "Айлендерс" воспитанник новокузнецкого "Металлурга" Сорокин выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2018/19 годов. В досрочно завершенном турнире из-за коронавируса Сорокин стал чемпионом России. Всего в КХЛ он провел 313 матчей.

В сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира.

В "Айлендерс" также выступает еще один российский голкипер Семен Варламов.