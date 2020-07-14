ВВС США подписали контакт с Boeing на поставку истребителей F-15EX

Boeing поставит ВВС США первые восемь многоцелевых истребителей F-15EX за почти 1,2 миллиарда долларов. Общий контракт, предоставленный аэрокосмической корпорации ВВС США, оценивается в 23 миллиарда долларов.

"Подписанное соглашение позволит пополнить ряды Военно-воздушных сил современными истребителями. Первые две машины должны поступить в распоряжение флота уже в следующем году", - со ссылкой на заявление корпорации пишет ТАСС.

Собирать F-15EX планируют на заводе в Сент-Луисе. Подписанный контракт пока не ограничен по времени и по конечному количеству истребителей. В планах Boeing поставить до 144 таких самолетов. ВВС США имеют парк различных вариантов истребителей F-15 в количестве 453 единиц, причем финальная машина была заказана в 2001 году.