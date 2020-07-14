Выросло число пострадавших при пожаре на борту корабля Bonhomme Richard

Число пострадавших при пожаре на борту корабля Bonhomme Richard в Калифорнии возросло до 59 человек, ранее сообщалось о 57. Информацию подтвердили специалисты Управления надводных сил Тихоокеанского флота США.

"Среди пострадавших 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. Всем оказана медпомощь, ни один военный моряк не госпитализирован", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Возгорание на борту Bonhomme Richard произошло накануне. До сих продолжается борьба с огнем. Как рассказал контр-адмирал Филип Собек, система подавления пожара на борту не работала. Корабль стоял на профилактическом ремонте, бортовая система химического подавления огня также проходила плановый осмотр и была выключена. Поэтому во время возгорания экипажу пришлось тушить пламя водой.

Десантный корабль Bonhomme Richard ВМС США рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.