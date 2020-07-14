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14.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 24,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 613
  • 2. Санкт-Петербург 281
  • 3. Ханты-Мансийский АО 268
  • 4. Свердловская область 245
  • 5. Алтайский край 238
  • 6. Ямало-Ненецкий АО 211
  • 7. Московская область 198
  • 8. Иркутская область 198
  • 9. Нижегородская область 193
  • 10. Мурманская область 182
  • 11. Челябинская область 132
  • 12. Архангельская область 129
  • 13. Красноярский край 128
  • 14. Новосибирская область 119
  • 15. Воронежская область 117
  • 16. Ульяновская область 110
  • 17. Оренбургская область 108
  • 18. Хабаровский край 107
  • 19. Ростовская область 99
  • 20. Саратовская область 93
  • 21. Омская область 93
  • 22. Волгоградская область 85
  • 23. Тюменская область 84
  • 24. Томская область 71
  • 25. Пермский край 69
  • 26. Самарская область 65
  • 27. Ивановская область 64
  • 28. Ставропольский край 64
  • 29. Сахалинская область 64
  • 30. Краснодарский край 62
  • 31. Тульская область 61
  • 32. Республика Саха (Якутия) 60
  • 33. Республика Коми 58
  • 34. Курганская область 58
  • 35. Приморский край 56
  • 36. Чувашская Республика 54
  • 37. Белгородская область 51
  • 38. Кемеровская область 50
  • 39. Смоленская область 47
  • 40. Республика Башкортостан 47
  • 41. Ленинградская область 46
  • 42. Республика Дагестан 46
  • 43. Республика Тыва 46
  • 44. Брянская область 45
  • 45. Забайкальский край 45
  • 46. Владимирская область 44
  • 47. Орловская область 44
  • 48. Кировская область 44
  • 49. Удмуртская Республика 42
  • 50. Амурская область 42
  • 51. Калужская область 41
  • 52. Ярославская область 41
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 54. Республика Хакасия 41
  • 55. Камчатский край 41
  • 56. Тамбовская область 40
  • 57. Рязанская область 37
  • 58. Республика Мордовия 36
  • 59. Курская область 35
  • 60. Пензенская область 35
  • 61. Республика Бурятия 35
  • 62. Астраханская область 34
  • 63. Липецкая область 32
  • 64. Республика Татарстан 32
  • 65. Тверская область 29
  • 66. Вологодская область 29
  • 67. Республика Марий Эл 28
  • 68. Карачаево-Черкесская Республика 19
  • 69. Новгородская область 18
  • 70. Республика Адыгея 17
  • 71. Республика Северная Осетия 15
  • 72. Магаданская область 13
  • 73. Псковская область 12
  • 74. Республика Алтай 12
  • 75. Республика Ингушетия 10
  • 76. Республика Карелия 9
  • 77. Калининградская область 9
  • 78. Чеченская Республика 9
  • 79. Костромская область 8
  • 80. Республика Крым 7
  • 81. Еврейская АО 5
  • 82. Ненецкий автономный округ 1
  • 83. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 739 947 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%
  • 2. г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%
  • 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%
  • 4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Республика Дагестан, Республика Карелия, Чеченская Республика 0,5%
  • 5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 4
  • Калужская область 1
  • Костромская область 1
  • Курская область 2
  • Московская область 6
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 5
  • Москва 37
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 3
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 3
  • Новгородская область 2
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 31
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 2
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 1
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 2
  • Ульяновская область 1
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 8
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 4
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 4
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 11 614 человек.

За прошедшие сутки выписано 8804 выздоровевших человека:
  • Белгородская область 13
  • Брянская область 26
  • Владимирская область 145
  • Воронежская область 185
  • Ивановская область 164
  • Калужская область 211
  • Костромская область 32
  • Курская область 51
  • Липецкая область 99
  • Московская область 378
  • Орловская область 66
  • Рязанская область 83
  • Смоленская область 55
  • Тамбовская область 113
  • Тверская область 141
  • Тульская область 42
  • Ярославская область 99
  • Москва 1012
  • Республика Карелия 25
  • Республика Коми 33
  • Архангельская область 41
  • Вологодская область 36
  • Калининградская область 12
  • Ленинградская область 13
  • Мурманская область 70
  • Новгородская область 112
  • Псковская область 63
  • Санкт-Петербург 194
  • Республика Адыгея 45
  • Республика Калмыкия 39
  • Республика Крым 13
  • Краснодарский край 57
  • Астраханская область 54
  • Волгоградская область 114
  • Ростовская область 194
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 82
  • Республика Ингушетия 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 233
  • Карачаево-Черкесская Республика 118
  • Республика Северная Осетия - Алания 18
  • Чеченская Республика 26
  • Ставропольский край 126
  • Республика Башкортостан 161
  • Республика Марий Эл 10
  • Республика Мордовия 44
  • Республика Татарстан 32
  • Удмуртская Республика 20
  • Республика Чувашия 23
  • Пермский край 121
  • Кировская область 39
  • Нижегородская область 368
  • Оренбургская область 112
  • Пензенская область 49
  • Самарская область 59
  • Саратовская область 122
  • Ульяновская область 129
  • Курганская область 14
  • Свердловская область 359
  • Тюменская область 99
  • Ханты-Мансийский АО 231
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 223
  • Челябинская область 73
  • Республика Алтай 46
  • Республика Тыва 135
  • Республика Хакасия 48
  • Алтайский край 158
  • Красноярский край 316
  • Иркутская область 184
  • Кемеровская область 60
  • Новосибирская область 168
  • Омская область 59
  • Томская область 32
  • Республика Бурятия 77
  • Республика Саха (Якутия) 115
  • Забайкальский край 95
  • Камчатский край 132
  • Приморский край 153
  • Амурская область 45
  • Магаданская область 3
  • Хабаровский край 26
  • Сахалинская область 21
  • Еврейская автономная область 2
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано из стационаров по России - 512 825 выздоровевших.

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