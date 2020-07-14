За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 24,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 613

2. Санкт-Петербург 281

3. Ханты-Мансийский АО 268

4. Свердловская область 245

5. Алтайский край 238

6. Ямало-Ненецкий АО 211

7. Московская область 198

8. Иркутская область 198

9. Нижегородская область 193

10. Мурманская область 182

11. Челябинская область 132

12. Архангельская область 129

13. Красноярский край 128

14. Новосибирская область 119

15. Воронежская область 117

16. Ульяновская область 110

17. Оренбургская область 108

18. Хабаровский край 107

19. Ростовская область 99

20. Саратовская область 93

21. Омская область 93

22. Волгоградская область 85

23. Тюменская область 84

24. Томская область 71

25. Пермский край 69

26. Самарская область 65

27. Ивановская область 64

28. Ставропольский край 64

29. Сахалинская область 64

30. Краснодарский край 62

31. Тульская область 61

32. Республика Саха (Якутия) 60

33. Республика Коми 58

34. Курганская область 58

35. Приморский край 56

36. Чувашская Республика 54

37. Белгородская область 51

38. Кемеровская область 50

39. Смоленская область 47

40. Республика Башкортостан 47

41. Ленинградская область 46

42. Республика Дагестан 46

43. Республика Тыва 46

44. Брянская область 45

45. Забайкальский край 45

46. Владимирская область 44

47. Орловская область 44

48. Кировская область 44

49. Удмуртская Республика 42

50. Амурская область 42

51. Калужская область 41

52. Ярославская область 41

53. Кабардино-Балкарская Республика 41

54. Республика Хакасия 41

55. Камчатский край 41

56. Тамбовская область 40

57. Рязанская область 37

58. Республика Мордовия 36

59. Курская область 35

60. Пензенская область 35

61. Республика Бурятия 35

62. Астраханская область 34

63. Липецкая область 32

64. Республика Татарстан 32

65. Тверская область 29

66. Вологодская область 29

67. Республика Марий Эл 28

68. Карачаево-Черкесская Республика 19

69. Новгородская область 18

70. Республика Адыгея 17

71. Республика Северная Осетия 15

72. Магаданская область 13

73. Псковская область 12

74. Республика Алтай 12

75. Республика Ингушетия 10

76. Республика Карелия 9

77. Калининградская область 9

78. Чеченская Республика 9

79. Костромская область 8

80. Республика Крым 7

81. Еврейская АО 5

82. Ненецкий автономный округ 1

83. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 739 947 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%

2. г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%

4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Республика Дагестан, Республика Карелия, Чеченская Республика 0,5%

5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Республика Татарстан 0,6% За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев: Владимирская область 3

Воронежская область 4

Калужская область 1

Костромская область 1

Курская область 2

Московская область 6

Смоленская область 1

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Тульская область 5

Москва 37

Республика Коми 2

Архангельская область 3

Ленинградская область 1

Мурманская область 3

Новгородская область 2

Псковская область 2

Санкт-Петербург 31

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 3

Республика Дагестан 2

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 3

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 1

Кировская область 2

Нижегородская область 6

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 2

Ульяновская область 1

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 8

Алтайский край 1

Красноярский край 2

Иркутская область 4

Кемеровская область 1

Новосибирская область 2

Омская область 2

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Амурская область 4

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 11 614 человек. За прошедшие сутки выписано 8804 выздоровевших человека: Белгородская область 13

Брянская область 26

Владимирская область 145

Воронежская область 185

Ивановская область 164

Калужская область 211

Костромская область 32

Курская область 51

Липецкая область 99

Московская область 378

Орловская область 66

Рязанская область 83

Смоленская область 55

Тамбовская область 113

Тверская область 141

Тульская область 42

Ярославская область 99

Москва 1012

Республика Карелия 25

Республика Коми 33

Архангельская область 41

Вологодская область 36

Калининградская область 12

Ленинградская область 13

Мурманская область 70

Новгородская область 112

Псковская область 63

Санкт-Петербург 194

Республика Адыгея 45

Республика Калмыкия 39

Республика Крым 13

Краснодарский край 57

Астраханская область 54

Волгоградская область 114

Ростовская область 194

Севастополь 1

Республика Дагестан 82

Республика Ингушетия 5

Кабардино-Балкарская Республика 233

Карачаево-Черкесская Республика 118

Республика Северная Осетия - Алания 18

Чеченская Республика 26

Ставропольский край 126

Республика Башкортостан 161

Республика Марий Эл 10

Республика Мордовия 44

Республика Татарстан 32

Удмуртская Республика 20

Республика Чувашия 23

Пермский край 121

Кировская область 39

Нижегородская область 368

Оренбургская область 112

Пензенская область 49

Самарская область 59

Саратовская область 122

Ульяновская область 129

Курганская область 14

Свердловская область 359

Тюменская область 99

Ханты-Мансийский АО 231

Ямало-Ненецкий автономный округ 223

Челябинская область 73

Республика Алтай 46

Республика Тыва 135

Республика Хакасия 48

Алтайский край 158

Красноярский край 316

Иркутская область 184

Кемеровская область 60

Новосибирская область 168

Омская область 59

Томская область 32

Республика Бурятия 77

Республика Саха (Якутия) 115

Забайкальский край 95

Камчатский край 132

Приморский край 153

Амурская область 45

Магаданская область 3

Хабаровский край 26

Сахалинская область 21

Еврейская автономная область 2

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано из стационаров по России - 512 825 выздоровевших.