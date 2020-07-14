За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 6248 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 24,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 613
- 2. Санкт-Петербург 281
- 3. Ханты-Мансийский АО 268
- 4. Свердловская область 245
- 5. Алтайский край 238
- 6. Ямало-Ненецкий АО 211
- 7. Московская область 198
- 8. Иркутская область 198
- 9. Нижегородская область 193
- 10. Мурманская область 182
- 11. Челябинская область 132
- 12. Архангельская область 129
- 13. Красноярский край 128
- 14. Новосибирская область 119
- 15. Воронежская область 117
- 16. Ульяновская область 110
- 17. Оренбургская область 108
- 18. Хабаровский край 107
- 19. Ростовская область 99
- 20. Саратовская область 93
- 21. Омская область 93
- 22. Волгоградская область 85
- 23. Тюменская область 84
- 24. Томская область 71
- 25. Пермский край 69
- 26. Самарская область 65
- 27. Ивановская область 64
- 28. Ставропольский край 64
- 29. Сахалинская область 64
- 30. Краснодарский край 62
- 31. Тульская область 61
- 32. Республика Саха (Якутия) 60
- 33. Республика Коми 58
- 34. Курганская область 58
- 35. Приморский край 56
- 36. Чувашская Республика 54
- 37. Белгородская область 51
- 38. Кемеровская область 50
- 39. Смоленская область 47
- 40. Республика Башкортостан 47
- 41. Ленинградская область 46
- 42. Республика Дагестан 46
- 43. Республика Тыва 46
- 44. Брянская область 45
- 45. Забайкальский край 45
- 46. Владимирская область 44
- 47. Орловская область 44
- 48. Кировская область 44
- 49. Удмуртская Республика 42
- 50. Амурская область 42
- 51. Калужская область 41
- 52. Ярославская область 41
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
- 54. Республика Хакасия 41
- 55. Камчатский край 41
- 56. Тамбовская область 40
- 57. Рязанская область 37
- 58. Республика Мордовия 36
- 59. Курская область 35
- 60. Пензенская область 35
- 61. Республика Бурятия 35
- 62. Астраханская область 34
- 63. Липецкая область 32
- 64. Республика Татарстан 32
- 65. Тверская область 29
- 66. Вологодская область 29
- 67. Республика Марий Эл 28
- 68. Карачаево-Черкесская Республика 19
- 69. Новгородская область 18
- 70. Республика Адыгея 17
- 71. Республика Северная Осетия 15
- 72. Магаданская область 13
- 73. Псковская область 12
- 74. Республика Алтай 12
- 75. Республика Ингушетия 10
- 76. Республика Карелия 9
- 77. Калининградская область 9
- 78. Чеченская Республика 9
- 79. Костромская область 8
- 80. Республика Крым 7
- 81. Еврейская АО 5
- 82. Ненецкий автономный округ 1
- 83. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 739 947 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%
- 2. г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%
- 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%
- 4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Республика Дагестан, Республика Карелия, Чеченская Республика 0,5%
- 5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 4
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Курская область 2
- Московская область 6
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Москва 37
- Республика Коми 2
- Архангельская область 3
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Новгородская область 2
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 31
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 2
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 8
- Алтайский край 1
- Красноярский край 2
- Иркутская область 4
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 4
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 11 614 человек.
За прошедшие сутки выписано 8804 выздоровевших человека:
- Белгородская область 13
- Брянская область 26
- Владимирская область 145
- Воронежская область 185
- Ивановская область 164
- Калужская область 211
- Костромская область 32
- Курская область 51
- Липецкая область 99
- Московская область 378
- Орловская область 66
- Рязанская область 83
- Смоленская область 55
- Тамбовская область 113
- Тверская область 141
- Тульская область 42
- Ярославская область 99
- Москва 1012
- Республика Карелия 25
- Республика Коми 33
- Архангельская область 41
- Вологодская область 36
- Калининградская область 12
- Ленинградская область 13
- Мурманская область 70
- Новгородская область 112
- Псковская область 63
- Санкт-Петербург 194
- Республика Адыгея 45
- Республика Калмыкия 39
- Республика Крым 13
- Краснодарский край 57
- Астраханская область 54
- Волгоградская область 114
- Ростовская область 194
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 82
- Республика Ингушетия 5
- Кабардино-Балкарская Республика 233
- Карачаево-Черкесская Республика 118
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Чеченская Республика 26
- Ставропольский край 126
- Республика Башкортостан 161
- Республика Марий Эл 10
- Республика Мордовия 44
- Республика Татарстан 32
- Удмуртская Республика 20
- Республика Чувашия 23
- Пермский край 121
- Кировская область 39
- Нижегородская область 368
- Оренбургская область 112
- Пензенская область 49
- Самарская область 59
- Саратовская область 122
- Ульяновская область 129
- Курганская область 14
- Свердловская область 359
- Тюменская область 99
- Ханты-Мансийский АО 231
- Ямало-Ненецкий автономный округ 223
- Челябинская область 73
- Республика Алтай 46
- Республика Тыва 135
- Республика Хакасия 48
- Алтайский край 158
- Красноярский край 316
- Иркутская область 184
- Кемеровская область 60
- Новосибирская область 168
- Омская область 59
- Томская область 32
- Республика Бурятия 77
- Республика Саха (Якутия) 115
- Забайкальский край 95
- Камчатский край 132
- Приморский край 153
- Амурская область 45
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 26
- Сахалинская область 21
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано из стационаров по России - 512 825 выздоровевших.