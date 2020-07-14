В одном из центральных районов Токио существует небольшая лавка, в которой негромко звучат популярные советские композиции, а на прилавках лежат симпатичные вещи из нашего прошлого.

В необычном магазинчике не найти пресловутых ушанок с кокардами, красных знамен, старых кителей с погонами и пропагандистских плакатов с вождями. Здесь царит иная атмосфера - красоты и добра.

Японец Такуя Такахаси, кстати, химик по образованию, открыл торговую точку более двадцати лет назад в месте, где когда-то располагался офис его бабушки. По словам мужчины, для своих клиентов он подбирает вещи, которые можно охарактеризовать приятным японским словом "каваии", то есть милые и очаровательные.

Когда-то все началось с коллекционирования. Мой собеседник в свое время собирал мексиканские игрушки, вьетнамскую посуду, а также другие предметы быта народов разных стран. Возможно, прозвучит ожидаемо, но отправной точкой для создания токийского магазина советских товаров стало его знакомство с матрешкой.

Традиционные русские деревянные куклы и сегодня украшают витрину лавки Такахаси-сана. Впрочем, сейчас это совсем другие матрешки - изготовленные на заказ одним из русских мастеров, идеально прорисованные, имеющие свой неповторимый дизайн. На полках стоят барышни, расписанные в пастельных тонах, школьники с алыми пионерскими галстуками и даже космонавты в скафандрах. Как признается владелец лавки, многие его соотечественники, особенно люди мира искусства, с большим удовольствием приобретают русские матрешки, в том числе для украшения интерьеров.

Помимо этого, Такахаси-сан продает советскую посуду, часы, фотокамеры "Зоркий" и "Смена", школьную форму, книги и даже пластинки. В магазине хороший выбор игрушек. Спросом пользуется Чебурашка, давно покоривший сердца жителей Страны восходящего солнца. А вот некоторым больше нравится Винни-Пух. Такахаси-сан рассказывает, что в Токио мало кто знаком с медвежонком из советского мультфильма по мотивам произведений английского писателя Алана Милна. В основном сказочного героя знают по фильмам компании TheWalt Disney.

Оказывается, японцы симпатизируют и еще одному нашему медведю - Олимпийскому. "Мишка пришелся по душе покупателям, скорее всего, в связи с подготовкой Токио к летним Играм", - предполагаю я. "Отнюдь, спрос на Мишку постоянный", - отвечает Такуя Такахаси, указывая на россыпи значков с символом московской Олимпиады.

В детстве, говорит японец, ему нравились советские космические корабли. Восхищение вызывал челнок "Буран". Поэтому космонавтике в лавке уделено большое внимание. Здесь можно найти значки и другую сувенирную продукцию с изображением знаменитых покорителей космоса из СССР.

Интересно, что в диковинной японской лавке то и дело попадаются открытки с историей. На оборотной стороне некоторых карточек рукой наших соотечественников более полувека назад написаны добрые пожелания по случаю самых разных праздников и приветствия из отдаленных уголков нашей страны.

"Горячо поздравляем с Великим праздником Октября! Желаем здоровья и бодрости для творческой работы в трудном деле воспитания подлинных строителей коммунизма", - читаю я на одной из таких открыток. Сегодня эти слова звучат необычно, тем более на японских берегах. И все же за этими строками просматривается оптимизм и настоящая вера в существовавшие когда-то идеалы.

Пока мы неспешно беседуем с хозяином заведения, в его магазинчик то и дело заглядывают посетители, рассматривают товары, трогают их, что называется, пробуют на вкус. Кто-то уходит "пустой" - без покупок, возможно, возьмет что-нибудь в следующий раз. Но попадаются и другие клиенты.

Одна девушка застыла у небольшого стенда с детскими книжками. Долго просматривала, листала. В итоге решилась. Выбор пал на загадки Самуила Маршака и сборник стихов для малышей "Майский праздник". Японка говорит, что русского языка не знает. Ей просто понравились иллюстрации и оформление товара.

В конце нашего разговора Такахаси-сан показывает мне выпуски журналов "Мурзилка" и "Звездочка", многочисленные сборники моды советского периода. Все это из его личной коллекции, не для продажи, исключительно для души.

Мужчина отмечает, что как правило несколько раз в году бывает в Москве, пополняет запасы, одновременно с этим ищет новые товары, которые могут заинтересовать японцев. Однако в ближайшее время, говорит он, отправиться в Россию не получится. Регулярное авиасообщение между нашими странами приостановлено на неопределенный период из-за пандемии коронавируса. Такахаси-сан спрашивает у меня, когда пассажирские лайнеры снова поднимутся в воздух и возьмут курс на Москву. В глазах японца теплится надежда. Но что я могу сказать, когда и сам не знаю ответа на этот вопрос.