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14.07.2020 13:44
Рубрика: Общество

Археологи нашли 2500-летнюю жертву таинственного убийства

Текст: Денис Передельский

В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около 2500 лет назад и, вероятно, стал жертвой убийства, тайну которого ученые пока разгадать не смогли.

Как сообщает BBC News, находку совершили члены исследовательского проекта HS2, который реализуется в Бакингемшире. Раскопки проводятся на ферме Уэлвик близ городка Вендовера.

Фото: iStock
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Археологи обнаружили скелет взрослого мужчины, похороненного лицом вниз в канаве. При этом его руки были связаны. Это указывает на признаки насильственной смерти. Необычное захоронение позволяет предположить, что этот человек железного века, возможно, стал жертвой убийства или казни. Останки теперь изучают остеологи. Им предстоит подтвердить или опровергнуть теорию об убийстве.

"Смерть этого человека на ферме Уэлвик остается для нас загадкой, - говорит доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта. - Но не так часто бывает, что вы падаете лицом вниз на дно канавы со связанными руками. Мы надеемся, что наши остеологи смогут пролить больше света на эту потенциально ужасную историю".

Это открытие стало далеко не единственным. Исследователи обнаружили следы поселения, которое появилось в этом месте порядка 4000 лет назад. Но самой любопытной находкой стал древний круглый деревянный объект, напоминающий знаменитый Стоунхендж.

Этот большой неолитический памятник представлял собой круг диаметром 65 метров. Он был изготовлен не из камней, как в Стоунхендже, а из мощных деревянных бревен. Но так же, как и Стоунхендж, этот памятник был выровнен в соответствии с астрономическими явлениями, в частности с зимним солнцестоянием. Возраст этого деревянного неолитического круга ученые оценили в 4000-5000 лет, то есть он является примерно ровесником Стоунхенджа.

Кроме того, археологи обнаружили здесь погребение, которым могли пользоваться только люди с высоким социальным статусом, и несколько более простых захоронений римского периода. Среди обнаруженных артефактов выделяется золотая монета, датируемая примерно 100 годом до н.э. Она была найдена в канаве рядом с "важным" погребением.

Кстати, в самой этой усыпальнице был обнаружен свинцовый гроб с человеческими останками внутри. Они отправлены на исследование.

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