Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть

Продолжение ежемесячного мониторинга нефтяного рынка необходимо из-за сохраняющегося риска возникновения второй волны пандемии, об этом сказал глава Минэнерго Александр Новак, выступая в начале 20 заседания ОПЕК+.

Министр подчеркнул, что считает ослабление сокращения добычи участниками сделки в августе с 9,7 до 7,7 млн баррелей в сутки будет оправданным и поможет убрать излишнюю волатильность с нефтяного рынка. "Почти весь объем наращивания добычи нефти участниками ОПЕК+ на этом этапе сокращения будет фактически потреблен странами альянса", - сказал Новак.

Слова российского министра подтвердил его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, который заявил, что королевство не планирует в августе увеличивать объем нефтяного экспорта.

Александр Новак также отметил, что ослабление сокращения добычи нефти не снимает ответственности с "двоечников", не выполнивших свои обязательства по снижению производства. По его мнению, в дальнейшем они должны компенсировать недосокращенные объемы.