О своих планах на Олимпиаду-2022 и неспортивных мечтах Алена рассказала после того, как получила награду ISU Skating Awards в номинации "Новичок года".

- Фигурное катание - не тот вид спорта, которым можно заниматься до тридцати лет и побеждать. Да, вы можете кататься, радовать публику, но вы не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые делают кучу четверных, - цитирует 16-летнюю Косторную Olympic Channel. - Постараюсь пройти этот сезон, затем выступить на Олимпиаде. После этого начну реализовывать себя в медицине. Может быть, буду кататься в шоу. Всегда хотела поехать в продолжительный тур почти на год. Но моя мечта - стать нейрохирургом. В мире столько болезней, которые еще не научились лечить, столько операций, которые никто не делал из-за больших рисков. Это такой адреналин.

Ну а пока Алена продолжит рисковать и экспериментировать на льду. На днях Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, выложил в сеть видео с отрывком новой программы Косторной. Выбор музыки весьма необычный: песня Били Айлиш - кумира современной молодежи.

Алена Косторная: в нашем спорте нельзя побеждать в 30, ведь 15-летние полны сил, их не остановить

Кроме того, Косторная, которая практически безупречно исполняет тройной аксель, собирается добавить обороты и выучить четверной сальхов. Он, кстати, есть в арсенале Александры Трусовой. Саша покинула группу Тутберидзе и ушла к Евгению Плющенко. От знаменитого трио юных звездочек остался дуэт - Косторная и Анна Щербакова.

- Не думаю, что это как-то кардинально повлияет на нашу работу, - отметила Алена. - Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый стремится найти лучшего тренера для себя, который приведет его к результату.