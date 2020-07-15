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15.07.2020 19:22
Рубрика: Спорт

Уйдет по лезвию

Косторная готова оставить лед ради нейрохирургии
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Российская фигуристка, 16-летняя Алена Косторная в свой дебютный год на взрослом уровне выиграла финал Гран-при, чемпионат Европы и вполне могла взять титул на чемпионате мира, если бы его не отменили из-за пандемии. Интересно, но Косторная, чьим плавным, элегантным и в то же время техничным катанием восхищаются многие специалисты, не готова всю свою жизнь посвятить спорту.

О своих планах на Олимпиаду-2022 и неспортивных мечтах Алена рассказала после того, как получила награду ISU Skating Awards в номинации "Новичок года".

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- Фигурное катание - не тот вид спорта, которым можно заниматься до тридцати лет и побеждать. Да, вы можете кататься, радовать публику, но вы не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые делают кучу четверных, - цитирует 16-летнюю Косторную Olympic Channel. - Постараюсь пройти этот сезон, затем выступить на Олимпиаде. После этого начну реализовывать себя в медицине. Может быть, буду кататься в шоу. Всегда хотела поехать в продолжительный тур почти на год. Но моя мечта - стать нейрохирургом. В мире столько болезней, которые еще не научились лечить, столько операций, которые никто не делал из-за больших рисков. Это такой адреналин.

Ну а пока Алена продолжит рисковать и экспериментировать на льду. На днях Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, выложил в сеть видео с отрывком новой программы Косторной. Выбор музыки весьма необычный: песня Били Айлиш - кумира современной молодежи.

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Кроме того, Косторная, которая практически безупречно исполняет тройной аксель, собирается добавить обороты и выучить четверной сальхов. Он, кстати, есть в арсенале Александры Трусовой. Саша покинула группу Тутберидзе и ушла к Евгению Плющенко. От знаменитого трио юных звездочек остался дуэт - Косторная и Анна Щербакова.

- Не думаю, что это как-то кардинально повлияет на нашу работу, - отметила Алена. - Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый стремится найти лучшего тренера для себя, который приведет его к результату.

Спорт Фигурное катание

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