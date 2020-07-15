Анна Чиповская и Сергей Пускепалис научат детей "умному чтению"

Минкультуры России и "Яндекс.Эфир" объявили о старте бесплатной образовательной программы "Галерея литературных героев". За время каникул ребят успеют приобрести навык эффективного чтения, который пригодится им не только в школе, но и в жизни.

"Современные дети живут в новом, насыщенном информационном пространстве. Для них очень важно уметь работать с текстом: читать быстро и качественно. Акция поможет детям лучше усвоить школьную программу по литературе в игровой форме и научиться быстро запоминать, понимать и анализировать прочитанное", - отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Галерея литературных героев" - это двухмесячный курс уроков по "умному чтению", который организован в рамках проекта "Культура для школьников". Онлайн-занятия будут вести опытные педагоги и эксперты в области детского развития. Выбрать подходящую во возрасту группу и записаться на занятия можно на сайте reg.smartykids.ru. Каждый участник сможет выполнить специальные задания, а пройдя весь курс, получит сертификат и подарки от организаторов.

Знакомить детей с произведениями из школьной программы будут российские артисты театра и кино. Одними из первых участников онлайн-чтений станут Анна Чиповская и Сергей Пускепалис.

Если у ребенка не окажется под рукой нужной книгой, он всегда сможет воспользоваться архивами Национальной электронной библиотеки, которая открыла свободный доступ к электронным версиям литературных произведений для всех участников акции.