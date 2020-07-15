Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов

Те, кто ценят мягкий юмор советских кинолент, могут оценить и смысл вопроса, который прозвучал в фильме "Три плюс два": "Какая разница между кюмизонами и мюмизонами?". И хотя полвека назад квинтет актеров, включая Андрея Миронова, не решился с экрана озвучить ответ на этот сакраментальный вопрос, сейчас он доступен любознательному старшекласснику, тем более, белорусским студентам, которые проходят ежегодно международные практики в российском научном центре Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Кстати, мозговые штурмы коллег из Союзного государства давно уже стали традицией в стенах прославленного российского центра ядерных исследований. А 15 июля на заседании белорусского координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ, сообщается на официальном сайте Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, был согласован очередной контракт на поставку высокотехнологичного оборудования и выполнение работ на общую сумму более 400 тысяч долларов.

По словам председателя комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, еще в первой половине текущего года с институтом было подписано и согласовано контрактов на сумму свыше $1,2 млн. Основная их часть, пояснил он, выполняемых белорусскими организациями, реализуется по флагманскому международному мегасайенс-проекту NICA.

Если быть абсолютно кратким, то можно уточнить, что он "направлен на изучение фундаментальных свойств сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжелых ионов".

Кроме того, рассказал Шумилин, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN)". Участвуют минчане и в создании многофункционального детектора ускорительного комплекса NICA.

А часть работ традиционно направлена "на участие в двух крупнейших экспериментах CERN - "Компактный мюонный соленоид" и проект ATLAS. Для них поставляются сегменты панелей охлаждения, модули защиты электроники, элементы механических конструкций", - пояснил председатель ГКНТ.

Остается напомнить, что членами Объединенного института ядерных исследований в Дубне, созданного в целях объединения усилий научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи, являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина и Чехия.