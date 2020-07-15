Беларусь отменила двухнедельный карантин для россиян

Органы здравоохранения Беларуси, продолжая ежедневный мониторинг стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, исключили 15 июля из этого перечня Российскую Федерацию, сообщили в отраслевом министерстве РБ.

"Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь", - подтвердили в Минздраве, добавив при этом, что людям, прибывшим в РБ из стран, исключенных из этого перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.

В этом же день официальные источники в структурах здравоохранения сообщили, что к среде в республике зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на COVID-19, а всего проведено 1 151 734 теста. Кроме того, стало известно, что выздоровели и уже выписаны из клиник 56 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. А за весь период распространения инфекции на территории страны скончались 480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, носителями коронавируса в Беларуси на 15 июля остаются 8 584 человека, сообщают новостные порталы.