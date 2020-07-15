Бесплатные прививки предложили делать в частных клиниках

"Согласно проекту закона бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе обязательного медицинского страхования", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил что сейчас у граждан, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, возможности сделать такую прививку нет, поскольку бесплатно их могут делать только государственные или муниципальные медицинские учреждения.

"При этом, в частных клиниках по месту жительства наблюдаются десятки тысяч россиян и для того, чтобы бесплатно пройти вакцинацию, им приходится обращаться в другое место", - отметил спикер.

"Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", - подчеркнул Вячеслав Володин.