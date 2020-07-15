Бывший футболист "Зенита" Халк покинет Китай

Бывший футболист "Зенита" бразилец Халк объявил, что после завершения контракта покинет Китай. Он выступает за клуб "Шанхай СИПГ".

Как сообщает Globo Esporte, контракт Халка с клубом истекает в конце 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 6,8 миллиона евро. 33-летний бразилец признался, что играть в Китае он больше не намерен.

"Сейчас у меня немало предложений. Из разных стран. В Европе и Бразилии много хороших клубов. Есть предложения и из Китая, но я тут играть больше не хочу", - сказал футболист.

В чемпионате Китая Халк выступает с 2016 года, когда он перешел в "Шанхай СИПГ" из петербургского "Зенита". За это время он провел 125 матчей и забил 69 мячей, в 2018 году завоевав с командой титул чемпиона страны.