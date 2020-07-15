Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев проведет свой следующий бой 25 сентября в Екатеринбурге.

Соперником Бетербиева будет обязательный претендент на пояс IBF китаец Мэн Фаньлун. Изначально этот поединок должен был состояться 28 марта в Канаде. Учитывая развивающуюся ситуацию с коронавирусом, организаторы рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок.

Для нашего боксера предстоящий бой станет первым на территории России за его карьеру среди профи. Артур с семьей живет и тренируется как раз в Канаде. Поэтому заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев подчеркнул, что этот бой станет главным боксерским событием года на территории нашей страны.

- Мы достигли всех договоренностей, и бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге в рамках форума "Россия - спортивная держава", - приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса. - Артур совсем скоро прилетит в Россию для подготовки ко встрече с Фаньлуном.

Напомним, что последний раз Бетербиев выходил на ринг 18 октября 2019 года. Артур отобрал титул WBC у украинца Александра Гвоздика, в третий раз защитил свой титул IBF и стал пятым российским боксером, которому удалось объединить пояса.