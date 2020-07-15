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15.07.2020 09:08
Рубрика: В мире

Число зараженных COVID-19 на базах США в Японии превысило 130 человек

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии резко увеличилось число больных коронавирусом среди американских военнослужащих. По последним сведениям, общее количество заразившихся инфекцией на базах США составляет 136 человек.

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Только 15 июля в префектуре Окинава специалисты выявили как минимум 36 инфицированных среди американских военных, передает телерадиокомпания NHK. Вспышка зарегистрирована на базе "Кэмп-Хансэн". Примечательно, что на самом южном острове архипелага за весь период пандемии обнаружили всего 148 японцев с положительными пробами на коронавирус.

Как отмечают журналисты, в местах очагов заражения введен карантин. Объекты США заблокированы. Официальный Токио внимательно следит за развитием ситуации и держит связь с американскими партнерами. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Фото: REUTERS
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Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки подчеркнул, что в администрации региона есть сомнения относительно надлежащего соблюдения американскими военнослужащими санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, 4 июля, в День независимости США, многие американцы устроили вечеринки и пикники на пляжах.

Между тем в Японии количество заболевших коронавирусом превысило 22,5 тысячи человек. Это без учета 712 заразившихся с круизного лайнера Diamond Princess. Особое беспокойство вызывает обстановка в Токио, где в последние дни фиксируют скачки заражения COVID-19. Столичная администрация, опираясь на мнение экспертов, повысила уровень опасности в мегаполисе до четвертого - максимального возможного по существующей шкале. Вместе с тем серьезных ограничений в отношении жителей города пока применять не планируют.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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