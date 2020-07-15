Что надо знать об уровне санитарной безопасности в пассажирских поездах

После отмены ряда ограничений в России растет спрос на поездки по железной дороге. Ежесуточно пассажиры покупают до 220 тысяч билетов, что вдвое превышает объемы продаж в мае. "Российская газета" выяснила, насколько сейчас безопасны поездки на железнодорожном транспорте.

Дополнительная уборка и обеззараживание воздуха

Из-за пандемии было отменено почти 50% поездов дальнего следования, но объемы перевозок восстанавливаются быстрыми темпами. В расписание уже возвращены многие маршруты, а в ближайшее время возобновят курсирование или увеличат периодичность более 160 поездов, в том числе скоростные "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка".

Текущий уровень биологической безопасности в поездах эксперты оценивают как высокий. Традиционно строгие санитарные меры на железной дороге в период пандемии COVID-19 были усилены. Так, вагоны перед рейсами дезинфицируют, в пути следования уборка в них проводится четыре раза в день, проводники носят маски, а пассажирам, как и персоналу поезда, дважды в сутки измеряют температуру.

- Наша работа в период пандемии основывается на заранее отработанных алгоритмах, - рассказали корреспонденту "РГ" в Роспотребнадзоре. - Совместно с медицинской и пассажирской службой ОАО "РЖД" мы проводим комплекс профилактических мероприятий для минимизации эпидемиологических рисков COVID-19.

Для дезинфекции вагонов перед рейсом и ежедневной четырехразовой уборки используют специальные моющие средства с широким спектром антимикробного действия. Они прошли дополнительную экспертизу безопасности и эффективности во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) Роспотребнадзора.

- Эти средства безопасны для человека, так как количество обеззараживающего вещества в них не превышает норму, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. В поездах его распространение сильно осложнено, поскольку уже в течение десяти лет в них устанавливают системы обеззараживания воздуха, уничтожающие бактерии и вирусы. Этот метод специалисты называют одним из самых эффективных.

- Системы обеззараживания воздуха устанавливаются в поездах в соответствии с санитарными правилами, - говорит завлабораторией коммунальной гигиены и эпидемиологии ВНИИЖГ, доктор медицинских наук Жанна Овечкина. - Они обеззараживают рециркуляционный воздух, инактивируя (лишая активности - Прим. "РГ") не менее 95% бактерий и вирусов. Использование в них ультрафиолетовых ламп не представляет угрозы для здоровья человека, так как это приборы закрытого типа. К тому же их устанавливают в запотолочном пространстве, то есть идет обеззараживание воздуха, который циркулирует по воздуховодам, а затем возвращается в вагон.

Помогут маски и бесконтактные термометры

Проводникам и пассажирам по-прежнему нужно носить маски и обрабатывать руки антисептиком. А самое важное - не допустить в поезд заболевшего коронавирусом человека. Для этого по инициативе Роспотребнадзора перед посадкой в вагон и не менее двух раз в сутки в пути проводники бесконтактным термометром измеряют у пассажиров температуру тела. А в регионах, где не сняты ограничения, еще и при выходе на конечной станции.

Бесконтактные термометры способны улавливать тепловое излучение человека и фиксировать показатели на безопасном расстоянии. Их исправность проверяется перед отправлением в рейс. Частота замеров рекомендована врачами и зависит от дальности поездки.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

- Если у кого-то из пассажиров возникнет недомогание или поднимется температура, его тут же изолируют и на ближайшей станции к нему вызовут медиков, - объясняет Жанна Овечкина. - Но мы видим, что уровень заболеваемости снижается. Переболело уже достаточно большое количество людей, у многих выработался иммунитет.

"Шахматная" рассадка пока сохранена в вагонах-ресторанах, поскольку при приеме пищи невозможно находиться в маске. Но когда позволит эпидемиологическая обстановка, эти ограничения также будут сняты.

Безопасность начинается с вокзала

Профилактические меры были приняты и на вокзалах. Регулирующие их постановления изданы главным госсанврачом РФ и главным госсанврачом по железнодорожному транспорту РФ. Так, в зданиях была нанесена напольная разметка и расклеены памятки, о соблюдении санитарных норм напоминают и по громкой связи.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на вокзалах регулярно проветривают и убирают все помещения. Особое внимание уделяют предметам, с которыми контактируют пассажиры: дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений и так далее.

На пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты для личных вещей пассажиров, а в комнатах длительного отдыха предлагается одноразовое постельное белье. Также установлены диспенсеры с антисептиками и налажена продажа средств индивидуальной защиты.

- Все принятые меры адекватны эпидемиологической ситуации и с пониманием воспринимаются пассажирами, - заверили в Роспотребнадзоре.

В период пандемии это ведомство направило железнодорожникам более 90 различных документов, в том числе 8 постановлений главного госсанврача по железнодорожному транспорту РФ, в рамках которых обеспечивается санитарно-эпидемиологическая безопасность. Однако и пассажирам не стоит забывать о том, что при подозрительных симптомах надо обратиться к врачу и отложить поездку, чтобы не подвергать опасности себя и других.

- В поездке необходимо тщательно мыть руки не менее 30 секунд и пользоваться антибактериальными салфетками и гелями, - советует Жанна Овечкина. - Важно соблюдать питьевой режим. С собой в дорогу можно взять бутилированную воду и как можно чаще ее пить. У каждого своя потребность, но, чтобы увлажнять слизистую, необходимо пить не менее 1,5-2 литров воды в сутки, особенно в дороге.