ЦИК утвердил списки эсеров, коммунистов и единороссов на довыборах в ГД

Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутые "Справедливой Россией", КПРФ и "Единой Россией". Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду.

Неделю назад ЦИК заверил списки кандидатов от ЛДПР, "Гражданской платформы" и Партии пенсионеров. Таким образом, на четыре вакантных места в федеральном парламенте претендуют уже шесть политических партий.

Всего, как сообщила Памфилова, о своем участии в довыборах в Госдуму уведомили девять партий, в их числе "Яблоко" и "Коммунисты России". Также баллотируются трое самовыдвиженцев.

Глава ЦИК напомнила, что партии могут представить необходимый пакет документов в комиссию до 19 июля включительно. "Ждем", - сказала она.

С учетом того, что основные выборы в Госдуму намечены на 2021 год, срок полномочий нынешних избранников составит не пять лет, а год. "И за год можно много полезных дел сделать в качестве депутата", - считает Элла Памфилова.

Единый день голосования намечен на 13 сентября. Довыборы в Госдуму в этот день пройдут в четырех регионах - это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская область.