Дачникам станет легче принять участие в общем собрании

Сейчас по закону общее собрание членов садоводческого или огороднического товарищества проводится не реже одного раза в год. Среди 23 вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, лишь два - утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарищества -рассматриваются ежегодно. Оставшиеся вопросы рассматриваются по мере необходимости.
При этом перед проведением очередного собрания каждому члену товарищества направляется уведомление. "Многие садоводы и огородники - пожилые люди, которые не имеют электронного адреса. Поэтому товарищества вынуждены направлять информацию о собрании письмом с уведомлением. Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей. Расходы на уведомление изымаются из фонда товарищества, формируемого за счет членских взносов. Предлагаемый законопроект позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели", - рассказала "Российской газете" автор законодательной инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Предлагается в уставе каждого СНТ или ОНТ закрепить дату, место и время проведения ежегодного собрания, а также прописать, как можно будет заранее ознакомиться с проектами документов и иными материалами, которые планируется рассмотреть. Если фиксированная дата будет прописана в уставе, уведомления уже не нужно будет рассылать. В Госдуме считают этот механизм более удобным для садоводов. Они точно будут знать, когда им нужно приехать на собрание.
Однако председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук предлагает существенную поправку. По его словам, в уставах необходимо указывать не "конкретную дату", а "конкретный день" проведения ежегодного общего собрания. Ведь, например, если зафиксировать в уставе 15 мая, то в один год этот день выпадет на понедельник, в другой год - на вторник и так далее. Это неудобно дачникам. Им легче собраться в выходной день. Поэтому лучше записать в уставе, что общее собрание проводится, например, в первое воскресенье мая или во вторую субботу июля, отмечает парламентарий.