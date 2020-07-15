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Текст:   Ольга Игнатова 
18:35 15.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Линия на перемену дат

Дачникам станет легче принять участие в общем собрании

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, разрешающий садоводческим и огородническим товариществам устанавливать фиксированный день проведения общего собрания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас по закону общее собрание членов садоводческого или огороднического товарищества проводится не реже одного раза в год. Среди 23 вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, лишь два - утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарищества -рассматриваются ежегодно. Оставшиеся вопросы рассматриваются по мере необходимости.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дачники смогут сэкономить на проведении кадастровых работ

При этом перед проведением очередного собрания каждому члену товарищества направляется уведомление. "Многие садоводы и огородники - пожилые люди, которые не имеют электронного адреса. Поэтому товарищества вынуждены направлять информацию о собрании письмом с уведомлением. Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей. Расходы на уведомление изымаются из фонда товарищества, формируемого за счет членских взносов. Предлагаемый законопроект позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели", - рассказала "Российской газете" автор законодательной инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предлагается в уставе каждого СНТ или ОНТ закрепить дату, место и время проведения ежегодного собрания, а также прописать, как можно будет заранее ознакомиться с проектами документов и иными материалами, которые планируется рассмотреть. Если фиксированная дата будет прописана в уставе, уведомления уже не нужно будет рассылать. В Госдуме считают этот механизм более удобным для садоводов. Они точно будут знать, когда им нужно приехать на собрание.

В уставах лучше прописывать определенный день проведения собрания - например, "вторая суббота июля"

Однако председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук предлагает существенную поправку. По его словам, в уставах необходимо указывать не "конкретную дату", а "конкретный день" проведения ежегодного общего собрания. Ведь, например, если зафиксировать в уставе 15 мая, то в один год этот день выпадет на понедельник, в другой год - на вторник и так далее. Это неудобно дачникам. Им легче собраться в выходной день. Поэтому лучше записать в уставе, что общее собрание проводится, например, в первое воскресенье мая или во вторую субботу июля, отмечает парламентарий.

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