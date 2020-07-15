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Депортировать из Британии граждан Евросоюза, которые были неоднократно осуждены за мелкие преступления, такие как кража, а также тех, кто был ранее приговорен к 12 месяцам заключения и более, планируется с 2021 года. Об этом сообщила министр внутренних дел Альбиона Прити Патель, представляя новое миграционное законодательство. Три миллиона граждан ЕС, до сих пор чувствовавшие себя в Соединенном Королевстве как дома, теперь будут приравнены ко всем прочим иностранцам.

Фото: EPA/CJ GUNTHER
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Если раньше высылать европейских правонарушителей можно было только в случае, когда они представляют угрозу для страны, то теперь это правило расширили на карманников и прочих мелких преступников. Этот принцип будет применяться также к тем мигрантам из ЕС, которым предоставлен статус резидента после брекзита. "Это будет касаться даже граждан ЕС, родившихся в Британии или привезенных сюда маленькими детьми, если они не получили британское подданство, например, потому что их родители не могут доказать, что они жили здесь в момент их рождения", - цитирует издание Daily Telegraph адвоката, специализирующегося на вопросах миграции, Колина Йио. Кроме того, въехать на Туманный Альбион не смогут люди, осужденные на год или более лишения свободы. Критики отмечают, что этот спорный пункт может помешать приезду в том числе и отбывших наказание за преступления.

В мире Европа Великобритания

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