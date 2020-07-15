Диснейленд в Гонконге вновь закрылся из-за коронавируса

В Гонконге с 15 июля снова закрылся развлекательный детский парк Диснейленд из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters. Таким образом, парк проработал лишь месяц после предыдущего карантина.

"По требованию правительства и органов здравоохранения в соответствии с мерами по профилактике, проводимыми в Гонконге, гонконгский парк Диснейленд будет временно закрыт с 15 июля", - заявил пресс-секретарь парка.

Когда его откроют снова, не сообщается.

При этом гонконгский отель Disneyland Resort останется открытым для постояльцев, правда, с усиленными мерами безопасности, включая социальное дистанцирование.

В Гонконге на протяжении последних трех дней выявляется более сорока заболевших коронавирусом ежедневно.