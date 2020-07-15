Добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины против COVID-19

Первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцину против нового коронавируса, выписана из клиники.

Они хорошо перенесли вакцинный препарат, сообщила ТАСС руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук. "Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета", - отметила она.

Смолярчук также добавила, что регистрация вакцины против нового коронавируса может произойти при наличии положительных результатов по факту первой фазы испытаний: "В соответствии с протоколом, который утвержден Минздравом РФ, статистическая обработка данных, которая будет получена на первой фазе [испытаний], если действительно эффективность будет, ее будет достаточно для регистрации вакцины", - сказала она.

Следующим этапом должно стать налаживание производства вакцины. Оно может занять несколько месяцев, отметил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.