Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с Шюррле

Выступавший на правах аренды в московском "Спартаке" немецкий полузащитник Андре Шюррле стал свободным агентом.

Как сообщает сайт дортмундцев, клуб расторг контракт с чемпионом мира 2014 года по взаимному согласию сторон. Контракт футболиста был действителен до 2021 года.

29-летний Шюррле стал игроком "Боруссии" в 2016 году. За это время он провел в составе клуба всего 51 матч, отметившись восемью голами и десятью голевыми передачами.

В текущем сезоне он выступал на правах аренды за московский "Спартак", который имел право выкупа игрока. Шюррле ярко начал российский этап карьеры, но затем в какой-то момент перестал попадать в состав, а после получил травму. В итоге 1 июля игрок покинул российский клуб.

Где игрок продолжит карьеру, пока не сообщается.