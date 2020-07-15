Новости

Дэнни Трехо: Не стал бы актером без Кончаловского 11:06
Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!" 10:56
Звезда "Форсажа" Джордана Брюстер подала на развод с мужем-продюсером 10:44
Сериал Джима Керри "Шучу" закрывается после двух сезонов 10:29
Герой Вина Дизеля может погибнуть в "Форсаже 10" 10:21

"Довод" Кристофера Нолана будет идти два с половиной часа

Новости
    15.07.2020, 11:12
Текст:   Олег Усков

Новый фильм Кристофера Нолана "Довод" будет идти 149 минут и 59 секунд. Об этом сообщил Comicbook, ссылаясь на информацию портала Korea Media Rating Board.

Фото: kinopoisk.ru
Герой Вина Дизеля может погибнуть в "Форсаже 10"

Для сравнения, хронометраж картин "Бэтмен: Начало" - 2 часа 20 минут, "Начала" - 2 часа 28 минут, "Темного рыцаря" - 2 часа 32 минуты, а "Интерстеллар" - 2 часа 49 минут.

Впрочем, радоваться столь обширному полотну, в любом случает, пока рано, ведь, согласно прогнозам аналитиков, премьеру фильма вновь могут перенести из-за коронавирусной инфекции.

В любом случае, как отмечают авторы публикации, даже если случится чудо и премьера все-таки состоится в августе, кто угодно впадет в панику и паранойю, просидев в закрытом кинозале 2,5 часа даже с учетов всех мер предосторожности и социального дистанцирования. Тем более что ранее в этом месяце появилась информация о том, что COVID-19, не исключено, может передаваться по воздуху.

Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 14.07.2020
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 14.07.2020
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 14.07.2020
Вышел трейлер сериала "Алиенист: Ангел тьмы" 14.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Во вселенной "Звездных войн" появится новый сериал 14.07.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Премьеры "Довода" и "Мулан" могут опять перенести из-за коронавируса 14.07.2020
Видео: в Marvel выбирают нового главного суперзлодея 14.07.2020
Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера" 14.07.2020
⧣ Ноланы
Фото: twitter.com/ BFI
Умер Эрл Кэмерон, первый негр Британии, сыгравший главную роль 06.07.2020
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 03.07.2020
Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли 26.06.2020