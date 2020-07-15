"Довод" Кристофера Нолана будет идти два с половиной часа

Новый фильм Кристофера Нолана "Довод" будет идти 149 минут и 59 секунд. Об этом сообщил Comicbook, ссылаясь на информацию портала Korea Media Rating Board.

Для сравнения, хронометраж картин "Бэтмен: Начало" - 2 часа 20 минут, "Начала" - 2 часа 28 минут, "Темного рыцаря" - 2 часа 32 минуты, а "Интерстеллар" - 2 часа 49 минут.

Впрочем, радоваться столь обширному полотну, в любом случает, пока рано, ведь, согласно прогнозам аналитиков, премьеру фильма вновь могут перенести из-за коронавирусной инфекции.

В любом случае, как отмечают авторы публикации, даже если случится чудо и премьера все-таки состоится в августе, кто угодно впадет в панику и паранойю, просидев в закрытом кинозале 2,5 часа даже с учетов всех мер предосторожности и социального дистанцирования. Тем более что ранее в этом месяце появилась информация о том, что COVID-19, не исключено, может передаваться по воздуху.