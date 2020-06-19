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Кристофер Нолан призвал смотреть "Довод" в кинотеатрах

Новости
    19.06.2020, 13:47
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В то время как громкие кинопремьеры этого лета были перенесены на конец 2020 года или на начало следующего, режиссер долгожданного "Довода" Кристофер Нолан передвинул дату релиза фильма с 17 на 31 июля.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, Нолан обратился с письмом к международной выставке киноиндустрии CineEurope, в которой призвал её участников не обходить стороной показ фильма в кинотеатрах, пояснив свою просьбу следующими словами: "Я думаю, что из всех фильмов, которые я делал, возможно, это именно тот фильм, который больше всего предназначен для зрительского опыта, опыта большого экрана. Это фильм, чьим изображением и звуком действительно необходимо наслаждаться в кинотеатрах на большом экране".

"Мы делали большие фильмы в прошлом, но это фильм, чей глобальный охват и уровень действия превосходят всё, что мы когда-либо пытались сделать раньше", - сказал Нолан.

Ранее в марте Нолан написал статью для газеты Washington Post, умоляя Конгресс помочь борющимся за своё существование кинотеатрам и их работникам.

Фильм "Довод" рассказывает историю о команде международных шпионов, которым поручено предотвратить Армагеддон с помощью инверсии времени. Кристофер Нолан неоднократно утверждал, что это его самый амбициозный фильм на сегодняшний день и при его съёмках задействованы такие кинематографические технологии, которые были бы немыслимы без технологических достижений сегодняшнего дня.

Фото: twitter.com/ ZackSnyder
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Главную роль исполнит восходящая звезда Джон Дэвид Вашингтон, наиболее известный по роли в фильме Спайка Ли "Черный клановец". Вместе с ним в главной роли снимается Роберт Паттинсон, чья карьера в последнее время стремительно растет благодаря "Маяку" и роли в грядущем "Бэтмене". Среди главного актерского состава зритель также увидит Майкла Кейна, сыгравшего в пяти фильмах Нолана, и Кеннета Брана из "Дюнкерка".

Главным вопросом является окупаемость фильма: если раньше зритель с нетерпением ждал дня премьеры "Довода" на большом экране, то сегодня в условиях пандемии многие готовы повременить с походом в кинотеатр и дождаться лучших времен. Вполне вероятно, что с учетом постоянно меняющейся эпидемической ситуации, дата выхода фильма может быть перенесена вновь.

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