Дума поддержала документ о праве полиции доставлять граждан в вытрезвители

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, наделяющий полицию правом доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

Это один из законопроектов, которые депутаты и сенаторы готовили совместно для возрождения системы помощи гражданам, находящимся в уязвимом состоянии из-за употребления алкоголя или наркотиков.

Государственные вытрезвители были упразднены в России в 2012 году. Однако проблема не исчезла. Поданным МВД, свыше 50 тыс. человек ежегодно погибает в России из-за причин, связанных с алкоголем, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тыс. человек. Кроме того, подвыпившие и дезориентированные граждане часто становятся добычей грабителей.

В ряде регионов России вытрезвители возрождаются на базе общественных или коммерческих организаций. Принятый сегодня в первом чтении законопроект позволяет решить одну из главных проблем - безопасную транспортировку граждан в состоянии алкогольного опьянения в такие учреждения.

Сейчас полиция может отвозить их только в медучреждения. Однако далеко не всем выпившим нужна медицинская помощь. Большинству необходимо просто выспаться в тепле и без риска попасть в руки преступников.

"В результате в тех субъектах РФ, где такие учреждения созданы не на базе медицинских организаций, сотрудники полиции лишены права изымать из общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянении и утративших способность самостоятельно передвигаться, если они не нуждаются в медицинской помощи", - говорится в документе.

Законопроект устраняет этот правовой пробел и дает полицейским право доставлять пьяных и в "специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам".