Два полицейских пострадали в ходе протестов в столице Болгарии

Два полицейских пострадали во время демонстраций, проходящих в столице Болгарии. Вечером во вторник ситуация накалилась. В руках у протестующих появились петарды, а также пакеты с красной краской.

Митингующие попытались проникнуть в здание народного собрания. Травмы получили стражи порядка, охранявшие вход в здание. Им потребовалась медицинская помощь. Шесть человек задержаны, пишет РИА Новости.

Протесты в Болгарии начались 9 июля. В Софии тысячи граждан вышли на улицу, выступая в защиту президента республики Румена Радева и призывая к отставке правительства.