Эксперимент по маркировке игрушек могут начать в России

Новости

В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности 04:35
На МКАД из-за ДТП с двумя фурами перекрыли четыре полосы 04:33
Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение 04:33
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга 03:56
В Якутии ограничения по коронавирусу продлены до 25 июля 03:54
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии 03:30
Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера 02:41
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве 02:10
Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом 01:40
Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован 01:25
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео 01:01
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 14.07.2020
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством 14.07.2020
В Подмосковье горит крупный обувной склад 14.07.2020
В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 14.07.2020
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 14.07.2020
Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе 14.07.2020
Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин 14.07.2020
Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 14.07.2020
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 14.07.2020
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 14.07.2020
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 14.07.2020
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 14.07.2020
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 14.07.2020
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 14.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
15.07.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперимент по маркировке игрушек могут начать в России

Текст: Екатерина Петрова
Минпромторг России прорабатывает предложение о введении цифровой маркировки игрушек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства. Эта группа товаров относится к категории социально значимых, поэтому требуется детальный анализ ситуации по объемам "серой" продукции. В качестве варианта рассматривается внедрение эксперимента по маркировке игрушек.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

"В случае подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке игрушек Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества будет прорабатывать вопрос целесообразности принятия соответствующих мер, в числе которых может быть и проведение добровольного эксперимента по маркировке игрушек средствами идентификации", - рассказали в министерстве.

В МВД предложили использовать маркировку для борьбы с контрафактом

Система цифровой маркировки вводится для тех категорий товаров, которые наиболее часто подделывают. Сегодня она охватывает предметы одежды из натурального меха, лекарственные препараты, обувь, табачную продукцию. Все эти категории товаров оснащаются кодами Data Matrix. Это позволяет прослеживать движение продукции на каждом этапе - от производителя до розничной продажи.

В общей доле рынка детских товаров на игрушки приходится 23%. Чаще всего подделывают лицензионные игрушки (сделаны по мотивам мультфильмов, больших брендов - прим. "РГ"). Согласно предварительным итогам первого квартала 2020 года, почти половина лицензионных игрушек (46%) является контрафактом, рассказала "РГ" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В таком случае в убытке остаются не только производители, но и анимационные студии, которые сняли мультфильм и получают доход от продажи прав на производство игрушек.

Фото: МВД МЕДИА /youtube.com
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты

По словам Цицулиной, внедрение системы прослеживания товаров - это реалии российского рынка, к которым производителям придется адаптироваться. От эксперимента до внедрения обязательной маркировки может уйти около трех лет, прогнозирует президент Ассоциации. Пока этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и оператором маркировки Центром развития перспективных технологий.

Вместе с тем, только цифровая маркировка не решит всех проблем, связанных с безопасностью и качеством игрушек, уверена Цицулина. В частности, это касается ответственности за продажу контрафактной продукции, которая является минимальной. Сумма штрафа за такое деяние, согласно практике судов по интеллектуальным правам, в среднем составляет тысячу рублей. Для участников "серого" оборота это не является существенной преградой, и после уплаты штрафа они продолжают торговать контрафактом.

Цифра

27% составил теневой рынок детских товаров по итогам 2019 года, подсчитали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками