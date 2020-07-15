Эксперимент по маркировке игрушек могут начать в России

Минпромторг России прорабатывает предложение о введении цифровой маркировки игрушек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства. Эта группа товаров относится к категории социально значимых, поэтому требуется детальный анализ ситуации по объемам "серой" продукции. В качестве варианта рассматривается внедрение эксперимента по маркировке игрушек.

"В случае подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке игрушек Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества будет прорабатывать вопрос целесообразности принятия соответствующих мер, в числе которых может быть и проведение добровольного эксперимента по маркировке игрушек средствами идентификации", - рассказали в министерстве.

Система цифровой маркировки вводится для тех категорий товаров, которые наиболее часто подделывают. Сегодня она охватывает предметы одежды из натурального меха, лекарственные препараты, обувь, табачную продукцию. Все эти категории товаров оснащаются кодами Data Matrix. Это позволяет прослеживать движение продукции на каждом этапе - от производителя до розничной продажи.

В общей доле рынка детских товаров на игрушки приходится 23%. Чаще всего подделывают лицензионные игрушки (сделаны по мотивам мультфильмов, больших брендов - прим. "РГ"). Согласно предварительным итогам первого квартала 2020 года, почти половина лицензионных игрушек (46%) является контрафактом, рассказала "РГ" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В таком случае в убытке остаются не только производители, но и анимационные студии, которые сняли мультфильм и получают доход от продажи прав на производство игрушек.

По словам Цицулиной, внедрение системы прослеживания товаров - это реалии российского рынка, к которым производителям придется адаптироваться. От эксперимента до внедрения обязательной маркировки может уйти около трех лет, прогнозирует президент Ассоциации. Пока этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и оператором маркировки Центром развития перспективных технологий.

Вместе с тем, только цифровая маркировка не решит всех проблем, связанных с безопасностью и качеством игрушек, уверена Цицулина. В частности, это касается ответственности за продажу контрафактной продукции, которая является минимальной. Сумма штрафа за такое деяние, согласно практике судов по интеллектуальным правам, в среднем составляет тысячу рублей. Для участников "серого" оборота это не является существенной преградой, и после уплаты штрафа они продолжают торговать контрафактом.

Цифра

27% составил теневой рынок детских товаров по итогам 2019 года, подсчитали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.